¿Quién es Juan Pérez Moral, el alcalde de Tianguismanalco, detenido en Puebla?

Este 18 de agosto se dio a conocer que el alcalde de San Juan Tianguismanalco, Puebla, Juan Pérez Moral, fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión, por lo que se puso a disposición de un juez de control de la Casa de Justicia de Atlixco.

Este martes la fiscal general de Puebla, Isamis Pastor Betancourt, informó que el edil poblano fue detenido debido a una orden de aprehensión relacionada con los hechos delictivos registrados el 10 de febrero de este año.

Presuntamente el alcalde de San Juan Tianguismanalco agredió de manera física y sexual a una trabajadora dentro de las instalaciones del Ayuntamiento de San Juan Tianguismanalco.

Detienen a Juan "N" en Puebla ı Foto: Registro Nacional de Detenciones

Pastor Betancourt informó que Juan Pérez Moral, de 60 años de edad, fue detenido “por su probable responsabilidad en el delito de violación, conforme a las investigaciones ministeriales el día 10 de febrero de 2026”

La presunta víctima de Juan Pérez Moral presentó una denuncia ante la Fiscalía de Puebla, por lo que luego de que el Minisiterio Público realizara las investigaciones pertinentes se ejecutó la orden de aprehensión en contra del edil por cometer presunta violación.

Detienen a Juan "N", alcalde de Tianguismanalco, Puebla ı Foto: Captura de pantalla

¿Quién es el alcalde de Tianguismanalco?

Juan Pérez Moral es el actual alcalde de San Juan Tianguismanalco, Puebla, puesto en el que fue electo para el periodo 2024-2027.

El alcalde de Tianguismanalco es conocido como “El Mantecas”, está afiliado a la coalición Morena-Partido del Trabajo (PT), y también se desempeñó como alcalde del municipio en el periodo 2018-2021.

Durante su toma de protesta se registraron una serie de disturbios, en los que se incluyeron disparos al aire en la Plaza de Armas en la que se encontraban unas 200 personas, por lo que se canceló el acto público por seguridad de los asistentes, de acuerdo con medios locales.

🚨 #Puebla | ¡Detienen al edil de San Juan Tianguismanalco! Cae Juan Pérez Moral, alias "El Mantecas", por su presunta responsabilidad en el delito de violación https://t.co/Ez3JFHks5V pic.twitter.com/AohTPM8Iml — RETO diario (@retodiariomx) August 18, 2026

Además, el 20 de noviembre del 2025 fue atacado por un sujeto con un arma punzocortante, con el que se le infringieron heridas en el cuello y tórax cuando realizaba un recorrido de supervisión de obras en el centro del municipio.

Se presume que el presunto responsable del ataque, Daniel “N”, se acercó previamente al edil para discutir sobre asuntos personales relacionados con una regidora de quien era pareja sentimental, sin embargo esta información no ha sido confirmada de manera oficial.

Durante la rueda de prensa del gobernador @armentapuebla_, la Fiscal General @idamis35 informó sobre avances en materia de seguridad, investigación y procuración de justicia.



Entre enero y julio de 2026, 84% de las personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas, de… pic.twitter.com/nkOqTNSFtI — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 18, 2026

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