Detienen a Juan ‘N’, presidente municipal de Tianguismanalco, Puebla, por presunto delito sexual

Autoridades de Puebla detuvieron a Juan “N”, presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, Puebla, por su presunta participación en el delito de abuso sexual, hechos que habrían ocurrido dentro de las propias instalaciones del ayuntamiento.

Así lo informó la titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), Idamis Pastor, quien destacó que la detención de Juan “N” ocurrió el 17 de agosto, después de una denuncia presentada por una presunta trabajadora del ayuntamiento.

🚨 Edil de Tianguismanalco, Juan N., de 60 años, fue detenido por presunta violación



⚖️ La tituñar de la @FiscaliaPuebla @idamis35 informó la captura de Juan N., de 60 años, presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, por su probable responsabilidad en el delito de… pic.twitter.com/97pSXkkThx — 📱📱 El Referente, Noticias de Puebla 💻 (@ElReferenteMx) August 18, 2026

Según lo informado por Pastor Betancourt, los hechos habrían ocurrido el 10 de febrero de este año, mientras la víctima se encontraba laborando en las instalaciones oficiales del municipio, cuando, según la denuncia, el ahora detenido presuntamente la agredió física y sexualmente.

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“De acuerdo con la investigación, el probable responsable habría cometido un hecho con apariencia de delito sexual”, se lee en una diapositiva presentada por la fiscal de Puebla.

Agradezco al @Gob_Puebla el espacio en la rueda de prensa para compartir avances en diversas investigaciones y resultados en materia de seguridad. pic.twitter.com/kg8fdk6O9C — Idamis Pastor Betancourt (@idamis35) August 18, 2026

Idamis Pastor aseguró que la orden de aprehensión en contra de Juan “N”, quien también responde al apodo de “El Mantecas”, fue ejecutada la citada fecha por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

Juan “N”, presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, fue puesto a disposición del Juez de Control en la Casa de Justicia de Atlixco para determinar su situación jurídica.

El ayuntamiento de San Juan Tianguismanalco no ha emitido alguna comunicación pública al respecto.

FGE Puebla destaca reducción de homicidios

Durante la misma conferencia, la fiscal dio cifras del avance en materia de seguridad en Puebla, donde, entre otros indicadores, destacó una disminución en 20 delitos entre enero y julio de 2026 con respecto al mismo periodo, pero del año pasado.

En particular, se refirió al homicidio doloso, el cual, dijo, disminuyó 23 por ciento, y la falsificación, que se redujo 43 por ciento.

Agradezco al @Gob_Puebla el espacio en la rueda de prensa para compartir avances en diversas investigaciones y resultados en materia de seguridad. pic.twitter.com/kg8fdk6O9C — Idamis Pastor Betancourt (@idamis35) August 18, 2026

“Con estos resultados, la FGE reafirma su compromiso con una procuración de justicia sólida y efectiva, fortaleciendo las acciones de investigación y trabajando de manera coordinada para generar resultados que contribuyan a la seguridad y al acceso a la justicia en Puebla”, expuso la Fiscalía de Puebla.

En una comunicación aparte, la Fiscalía detalló que se detuvo a Yeudiel “N”, investigado por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio cometido en agravio de Karla Valeria “N” en Puebla capital.

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