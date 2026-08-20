Yucatán presenta su oferta de turismo de reuniones en IBTM Americas 2026

Con alta asistencia y presencia de representantes del sector turístico, Yucatán inició su participación en IBTM Americas 2026, uno de los encuentros más relevantes de la industria de reuniones en México, con el objetivo de atraer congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos de alcance nacional e internacional.

Como parte de las actividades inaugurales, se llevó a cabo el corte de listón del módulo del destino, coordinado por el Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Fideture), a través de la marca Visit Yucatán, espacio que generó amplio interés durante su primer día de participación.

La ceremonia, realizada en el Centro Banamex, contó con la participación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, y la directora general del Fideture, Beatriz Niño Rosales.

En este encuentro también participaron representantes de hoteles, recintos, organizadores de eventos y haciendas, quienes muestran la diversidad de servicios, infraestructura y experiencias que integran la oferta turística de Yucatán para atender congresos, convenciones, viajes de incentivo y eventos especializados.

La participación del destino en IBTM Americas 2026, que concluye este jueves, busca generar vínculos comerciales, abrir nuevas oportunidades de negocio y proyectar al estado como un destino competitivo, con una propuesta que integra infraestructura, hospitalidad, cultura, gastronomía y experiencias únicas.

Con el respaldo de la cadena de valor y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, Yucatán continúa posicionándose como un destino estratégico para la industria de reuniones.

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FGR