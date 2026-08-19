Yucatán impulsa turismo y gastronomía en CDMX para visitantes

Yucatán llevó su vasta oferta turística, cultural y gastronómica a la Ciudad de México, buscando cautivar a más viajeros nacionales. Esta iniciativa del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), tiene como objetivo principal fortalecer la presencia del destino en el mercado mexicano y generar nuevas oportunidades de negocio para el sector.
La jornada de promoción incluyó encuentros estratégicos con agencias de viajes, turoperadores, asociaciones del sector y medios de comunicación especializados, así como una velada gastronómica que destacó la riqueza culinaria de la entidad.
Uno de los puntos culminantes fue la velada “Temporada de sabores de Yucatán”, donde el Gobernador Joaquín Díaz Mena recibió un reconocimiento por su labor en el impulso y la preservación del patrimonio gastronómico yucateco. Este evento reafirma la posición del estado como un referente culinario y cultural a nivel mundial.
“Los platillos, además de presentar sabores, abren las puertas a Yucatán, que es un santuario maya, pero también un santuario gastronómico reconocido mundialmente”, afirmó Díaz Mena. Su declaración subraya la conexión profunda entre la comida y la identidad cultural del estado, un atractivo clave para el turismo.
Este reconocimiento se suma a la ratificación de Yucatán como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronomía Precolombina por la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIBG) en enero pasado, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur). Dicha distinción potencia la promoción del destino ante mercados nacionales e internacionales, consolidando su oferta única.
La agenda también incluyó un desayuno de trabajo que congregó a más de 150 agentes de viajes y mayoristas. Durante este encuentro, Sefotur presentó el destino y facilitó un espacio de networking con la participación de 35 empresas turísticas yucatecas, incluyendo haciendas, hoteles y representantes de la Unidad de Turismo de Mérida.
El titular de Sefotur, Darío Flota Ocampo, explicó que estas acciones son parte de una estrategia directa para conectar con los principales actores de la industria turística nacional. “Este tipo de encuentros permite generar nuevas oportunidades de negocio, ampliar la difusión de la oferta turística de Yucatán y fortalecer la presencia del destino en mercados estratégicos”, detalló.
Durante la jornada, se destacaron los principales atractivos y experiencias que Yucatán ofrece a los visitantes. Entre ellos, se mencionó la conectividad y las futuras estaciones del Tren Maya, sitios arqueológicos emblemáticos como Chichén Itzá y Uxmal, así como sus siete Pueblos Mágicos: Espita, Izamal, Maní, Motul, Tekax, Sisal y Valladolid. La promoción también abarcó la vibrante oferta hotelera y gastronómica de Mérida, experiencias de ecoturismo y turismo comunitario, la belleza de sus cenotes, Las Coloradas, y las Reservas de la Biosfera Ría Lagartos y Ría Celestún, además de la Riviera Yucatán. Todo ello conforma un mosaico de opciones para el viajero que busca autenticidad y aventura en el sureste mexicano.
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JVR