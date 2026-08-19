Detienen a síndica de Yautepec por presuntamente ordenar ataque armado

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Karla “N”, actual síndica municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, por su probable responsabilidad en la autoría intelectual del ataque armado en un deportivo en donde se transmitía el partido México-Ecuador.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, las investigaciones e inteligencia de las instituciones de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad señalan que la funcionaria municipal habría ordenado la agresión que ocurrió el pasado 30 de junio en una cancha deportiva de la localidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio en una cancha de futbol en el municipio de Yautepec, mientras se realizaba la transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Ecuador dentro del Mundial 2026.

Durante el atentado, en el que se encontraba presente la precandidata a la alcaldía de Yautepec, Sandra Fernández Gómez, tres personas murieron, entre ellas el esposo de la aspirante, Miguel Ángel Tijera, y nueve personas más resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego.

Con la aprehensión de Karla “N”, suman cuatro las personas capturadas y puestas a disposición de la justicia por este atentado. Previamente, el pasado 16 de julio, las autoridades lograron la vinculación a proceso de América Alejandra “N”, Eugenio “N” y Ulises “N”, acusados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía General de Justicia informó la noche de este martes 18 de agosto que Karla “N” será puesta a disposición de la autoridad judicial correspondiente para definir su situación jurídica.

#FiscalíaMorelosInforma📄ES DETENIDA FUNCIONARIA MUNICIPAL POR SU PROBABLE RESPONSABILIDAD EN HECHOS DELICTIVOS EN YAUTEPEC



•Hasta el momento han sido detenidas cuatro personas relacionadas con el ataque armado del pasado 30 de junio



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FGR