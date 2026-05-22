Caen ocho presuntos miembros de ‘Los Linos’ tras ataque armado contra federales en Morelos

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de ocho presuntos integrantes de la organización criminal “Los Linos”, encabezada por Rodolfo Adame Sotelo alias “Don Ramón”, luego de que el grupo abrió fuego contra agentes federales que realizaban recorridos de prevención del delito en el municipio de Yautepec, Morelos.

El enfrentamiento dejó dos uniformados heridos y un civil muerto.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Morelos, con sede en Xochitepec, los elementos suficientes para obtener la vinculación, así como medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Estatal de Reinserción Social Atlacholoaya y dos meses de plazo para la investigación complementaria.

Los procesados son Rodolfo Adame Sotelo (“Don Ramón”), José Rodolfo Adame Alía, Guillermo Rojas Adame, Leonel Salgado Adame, Carlos Adame Sotelo y Erick Marcial Ortiz Ocampo, a quienes se les imputan “portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcótico con fines de comercio”.

Rubén Sánchez Cardozo y Ángel González Martínez enfrentan los mismos cargos en materia de armas y drogas, pero en la modalidad de portación sin licencia.

La #FGR a través de #FEMDO, obtuvo vinculación a proceso en contra de ocho personas probablemente relacionadas con una célula delictiva generadora de violencia en #Morelos. Se les imputan los delitos de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos, ambos de uso exclusivo de… pic.twitter.com/ek7VwoKdhi — FGR México (@FGRMexico) May 22, 2026

De acuerdo con la FGR, la operación inició a partir de una denuncia anónima y se llevó a cabo mediante el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con el gobierno de Morelos.

Durante los recorridos, los elementos localizaron “un campamento improvisado con civiles armados quienes al verse descubiertos agredieron a los uniformados para intentar escapar”. Los agentes respondieron al fuego “al ver en peligro su vida”, según el comunicado oficial.

Tras una persecución, los elementos llegaron a un inmueble donde lograron detener a los ocho vinculados. En el lugar aseguraron cinco armas largas y cuatro cortas, 394 cartuchos de diversos calibres, cargadores, 543.9 gramos de clorhidrato de metanfetamina, una camioneta tipo pick up, teléfonos celulares y 10 chips prepago.

Según información de la dependencia, “Los Linos” opera en los municipios de Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, y es descrita como “una célula delictiva generadora de violencia en Morelos”.

La FGR señaló que “a las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”.

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MSL