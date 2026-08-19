Bahía de Ohuira: Avances en Plan Ambiental y Fertilizantes Sinaloa.

El diálogo entre comunidades, autoridades federales y la empresa GPO avanza en Topolobampo, Sinaloa, para consolidar el Plan Integral de Conservación Ambiental, Bienestar Comunitario y Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira. Este proceso busca atender las inquietudes locales y generar mayor claridad sobre las acciones futuras en la región.

Los participantes, incluyendo representantes de las comunidades y del pueblo Mayo Yoreme, se reúnen en mesas técnicas para construir acuerdos. El objetivo principal es asegurar un desarrollo armónico que respete el entorno natural y beneficie a los habitantes de la zona.

Entre los puntos clave de la agenda, se analizarán los nuevos sitios de carga y descarga de la Planta de Fertilizantes. Además, se actualizará la línea base ambiental de la Bahía de Ohuira, un paso fundamental para entender su estado actual y planificar su recuperación.

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Otro eje central es el establecimiento de un Programa de Restauración Integral para la Bahía. Esta iniciativa busca revertir posibles impactos y fortalecer la salud de este ecosistema vital para Sinaloa.

La empresa GPO ha reiterado su participación con responsabilidad, aportando información técnica y manteniendo un estricto cumplimiento de la ley. Subraya su compromiso con la transparencia y el respeto absoluto a las comunidades, instituciones y todas las voces involucradas en este importante proceso.

Este esfuerzo conjunto es crucial para el desarrollo del campo mexicano. La inversión en la planta de fertilizantes de Topolobampo busca fortalecer la producción nacional de estos productos esenciales, contribuyendo directamente a la seguridad alimentaria del país y al crecimiento del sector agrícola.

El compromiso de GPO con Sinaloa, sus comunidades y el desarrollo sostenible de la región se mantiene firme. La empresa destaca que, desde el inicio del proyecto, sus acciones se han guiado por la responsabilidad y la transparencia.

GPO es impulsada por Proman, una compañía energética global con sede en Suiza y más de cuatro décadas de experiencia en la producción de metanol, amoníaco y fertilizantes. Proman es el segundo mayor productor mundial de metanol.

En México, Proman impulsa una inversión clave para fortalecer la producción nacional de fertilizantes, bajo estándares internacionales de seguridad y eficiencia. Esto asegura la disponibilidad de productos esenciales para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria de la nación.

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JVR