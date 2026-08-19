Que le avisen al PRI de Sinaloa

Donde, nos dicen, se quedaron con el ojo cuadrado es en el PRI de Sinaloa, pues su diputada local Paola Gárate Valenzuela se registró como precandidata a la gubernatura de esa entidad… pero en la plataforma abierta del PAN. Nos hacen ver que cuando se trata de acuerdos este tipo de candidaturas es lo más común, sin embargo, nos comentan, en el partido estatal están con muchas dudas y molestia, pues hasta el momento no se ha concretado alguna alianza o coalición con Acción Nacional en Sinaloa. Además, nos comentan, al interior del Revolucionario Institucional local sienten como que les quieren tomar el pelo, pues Gárate Valenzuela no les ha aclarado si seguirá militando con ellos o cambia la capa tricolor por la azul y sólo se ha conformado con declarar que “no he incurrido en ninguna falta; me invitan y acepto por mi convicción aliancista”. Nos dicen que al interior del tricolor esa decisión fue criticada por el Comité Directivo estatal del PRI, ya que hubieran querido enterarse antes. Ahora sí que el PRI sinaloense exclamará: “Avísenme”.