La importancia de las Fuerzas Armadas

Así que en las últimas semanas las Fuerzas Armadas están poniendo en todo lo alto el nombre de nuestro país por su labor de ayuda ante los sismos que se han registrado en diversas partes del mundo. Y es que en menos de dos meses y mediante el Plan DN-III-E soldados han brindado ayuda en Venezuela y Colombia, países que registraron lamentables tragedias por los temblores, brindando en las zonas afectadas por derrumbes atención médica en hospitales móviles, removiendo escombros y distribuyendo víveres de toda la ayuda que ha dado el Gobierno y mexicanos. El operativo incluyó, de acuerdo con un informe del Estado Mayor, tres vuelos logísticos de la Fuerza Aérea, el despliegue de cuatro navales con tres buques de la Armada, la repartición de mil 158 toneladas de ayuda humanitaria, más de 300 elementos movilizados...¡uf! Importante labor la de nuestras Fuerzas Armadas.