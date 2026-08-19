Gran debut

Vaya estreno el que nos regaló el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, como representante de su partido ante el Consejo General del INE. Usted lo recordará por el reciente episodio violento en el que casi se agarra a golpes con el legislador de Morena Arturo Ávila, en el Senado. Su rostro también le parecerá familiar por una sesión en San Lázaro —la del pasado 28 de mayo—, en la que llamó “pin… estríper trepador” a su colega, el también morenista Zenyazen Escobar —con quien, de perdida, llegó a los jaloneos y empujones— o cuando el año pasado le hizo segunda a su líder, Alejandro Moreno, quien jugó a las luchitas con Gerardo Fernández Noroña. Bueno, con ese mismo ánimo llegó ayer a ocupar el asiento del tricolor ante el órgano electoral, donde agredió verbalmente a consejeros y cargó contra el representante guinda Guillermo Santiago, al que le exigía que aclarara el supuesto financiamiento ilícito a su partido, lo que valió que Santiago le llamara porro. En medio de las confrontaciones, el consejero Uuc-kib Espadas intentó sin éxito interrumpir las agresiones, que describió como un “partido de futbol aburridísimo”. El conflicto escaló al punto que ya de plano la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, amagó con usar la fuerza pública para retirar al revoltoso, ya que todos sus llamados al orden fueron ignorados. ¡De ese nivel!