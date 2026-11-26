Los traslados de mercancías y pasajeros entre el puerto de Lázaro Cárdenas y el centro del país tendrán mayor rapidez y seguridad mediante un paquete de obras viales en Michoacán, el cual contempla una inversión pública de 42 mil 713 millones de pesos.

El plan busca transformar los principales ejes de circulación para agilizar el comercio nacional y mejorar la conectividad turística de la entidad, de acuerdo con las autoridades estatales.

Las labores prioritarias se concentran en la autopista Siglo XXI, identificada como la vía logística de mayor relevancia en la región, así como en los tramos Pátzcuaro–Uruapan y Zitácuaro–Maravatío, donde se destinan más de 12 mil millones de pesos.

“Buscamos consolidar una red carretera moderna, segura y eficiente para impulsar el desarrollo regional, facilitar el traslado de turistas y mercancías, y fortalecer la conexión del puerto”, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que buscan consolidar una red carretera moderna y segura para impulsar el desarrollo regional. ı Foto: Especial.

Amplían a 4 carriles en tramos clave de la autopista Siglo XXI

Entre las obras en ejecución destaca la ampliación a cuatro carriles del tramo Uruapan–Nueva Italia, con una extensión de 67 kilómetros. El proyecto requiere 7 mil 49 millones de pesos e incluye la construcción de siete puentes y cinco entronques.

Esta etapa registra un avance físico del 26 por ciento y su conclusión está programada para agosto de 2027, según las estimaciones del gobierno de la entidad.

De forma paralela, iniciaron los trabajos del tramo Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, una obra de 146 kilómetros con una bolsa asignada de 16 mil millones de pesos. Actualmente reporta un 6 por ciento de progreso y prevé finalizar en septiembre de 2029.

La infraestructura proyectada contempla también el desarrollo de la autopista Uruapan–Zamora y la edificación de un nuevo ramal vial que facilitará el acceso a la zona urbana de Uruapan.

Las acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, apoyado por la administración federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con este esquema conjunto se pretende revertir el rezago histórico en la infraestructura vial del estado, modernizando corredores estratégicos para el occidente mexicano.

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JVR