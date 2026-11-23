El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, junto con liderazgos y fundadores de Morena, cerraron filas en torno a Carlos Torres Piña durante un encuentro en Morelia.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, junto con liderazgos y fundadores de Morena, cerraron filas en torno a Carlos Torres Piña con el fin de consolidar la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación en la entidad.

El encuentro político se llevó a cabo en la ciudad de Morelia en un contexto marcado por las fricciones entre los partidos aliados de la coalición oficialista. La dirigencia del Partido del Trabajo en el estado busca invalidar el proceso interno previo y exige una nueva encuesta.

Morena descarta repetir encuesta en Michoacán

Ante la insistencia del diputado federal petista Reginaldo Sandoval por reabrir la contienda, la dirigencia nacional de Morena descartó repetir el procedimiento. Voceras de la cúpula nacional confirmaron que la designación de Torres Piña está plenamente definida y no se modificará.

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La reunión contó con la asistencia de referentes históricos del movimiento en Michoacán, entre los que destacan Julio Peguero, Mireya Aguilar, Yeyo Pimentel y Benjamín Mendoza, además del presidente del Comité Ejecutivo Estatal del partido guinda, Jesús Mora.

Rumbo al proceso electoral de 2027, el equipo de Torres Piña también mantiene abiertos canales de diálogo con otras fuerzas locales. Representantes del PRD michoacano, encabezados por Octavio Ocampo, manifestaron su interés en explorar coincidencias políticas entre agrupaciones de izquierda.

Rumbo al proceso electoral de 2027, el equipo de Carlos Torres Piña mantiene abiertos canales de diálogo con representantes del PRD michoacano, encabezados por Octavio Ocampo. ı Foto: Especial.

El respaldo del mandatario Ramírez Bedolla resulta clave por la trayectoria compartida entre ambos políticos. Torres Piña participó activamente en la campaña que llevó a Bedolla a la gubernatura en 2021, desempeñándose posteriormente como secretario de Gobierno en la presente administración estatal.

Durante el acto se rindió un homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y se guardó un minuto de memoria por María de la Luz Núñez Ramos, figura histórica de las luchas democráticas en Michoacán fallecida el pasado 18 de noviembre.

El acto sirvió para consolidar la cohesión entre la militancia de base, la dirigencia partidista y el gobierno estatal. Con este movimiento, Morena busca afianzar su estructura territorial ante la reconfiguración del mapa político michoacano durante los próximos años.

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JVR