Ocampo, Michoacán. — Luego de recorrer más de 4 mil kilómetros desde los bosques de Canadá y Estados Unidos, millones de mariposas Monarca han vuelto a teñir de naranja y negro las montañas del oriente michoacano. Con la apertura oficial de la temporada de hibernación 2026-2027, México da luz verde a uno de los espectáculos naturales más asombrosos del planeta.

Desde el santuario de El Rosario, ubicado en el municipio de Ocampo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, informó que para este ciclo se proyecta la llegada de 800 mil visitantes a lo largo de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, un pulmón verde de 56 mil 259 hectáreas reconocido como Patrimonio Mundial Natural por la Unesco y compartido con el Estado de México.

Para quienes planean una escapada de naturaleza para esta temporada 2026-2027 los principales accesos que ya operan de manera formal con permisos vigentes son: en Michoacán: El Rosario, Sierra Chincua, Senguio, Ejido Cerro Prieto, Los Remedios y El Asoleadero; mientras que en el Estado de México se encuentra La Mesa.

Más allá del atractivo turístico, el arranque de la temporada puso sobre la mesa la importancia de proteger este fenómeno migratorio. Durante el acto inaugural, Ramírez Bedolla destacó que el trabajo de reforestación y vigilancia de los ejidos y comunidades locales permite proyectar una mayor presencia de colonias respecto al ciclo anterior, respaldo avalado por organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

Sin embargo, el mandatario advirtió que el principal foco rojo para la especie ocurre fuera de las fronteras mexicanas, específicamente en las zonas agrícolas de Norteamérica, donde el uso intensivo de herbicidas y pesticidas reduce el algodoncillo, planta vital para la alimentación y reproducción de la Monarca.

En este sentido, subrayó que la sinergia entre comuneros y los tres niveles de gobierno ha permitido reconvertir cerca de 500 hectáreas a plantaciones forestales mediante los viveros estatales, garantizando el refugio invernal del lepidóptero.

El llamado central hacia los viajeros nacionales y extranjeros es disfrutar del avistamiento bajo estricto respeto a las reglas del bosque: guardar silencio, caminar únicamente por los senderos establecidos, no usar flash al tomar fotografías y evitar llevarse ejemplares, vivos o muertos.

Te puede interesar:

- Captura en Guasave: reconocen en EU a militares caídos DEA, embajador, fiscal...

- Exdirectivo ligado a empresas señaladas asistía a Taddei; INE no ubicó su contrato

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR