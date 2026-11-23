Rodrigo Arredondo, director del Conalep Morelos, respondió a los señalamientos por lujosa boda de su hija.

Rodrigo Arredondo, director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Morelos y exalcalde de Cuautla, presentó su renuncia al cargo tras el escándalo por la lujosa boda de su hija Monserrat, cuyas imágenes se difundieron en la prensa y redes sociales.

En conferencia de prensa este lunes, Arredondo López acusó que la difusión de las imágenes de la boda de su hija fueron una campaña en contra suya y de los gobiernos de la Cuarta Transformación.

🔴 Después del escandalazo por el lujo con el que se realizó la boda de su hija, el todavía director del @Conalep_Morelos, Rodrigo Arredondo prepara su "defensa". Este lunes ofrecerá una conferencia de prensa, ¿Qué va a decir?, ¿Que todos los gastos corrieron a cargo del novio?. pic.twitter.com/fKgR6KS1ea — Minerva Delgado (@minerva_delgado) November 22, 2026

No obstante, defendió que no cometió “ningún delito”, pero que, para evitar seguir siendo objetivo de calumnias por parte de la prensa, “puso sobre la mesa” ante la gobernadora Margarita González Saravia su renuncia.

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Cuestionado por la prensa sobre si la separación del cargo es irrevocable o con efecto inmediato, el aún director del Conalep Morelos dijo que está a la espera de la decisión de la mandataria estatal, y que será “respetuoso” de ésta.

“[La renuncia] la estoy poniendo sobre la mesa, y obviamente seré respetuoso de la gobernadora y de la decisión que ella quiera tomar”, expresó Arredondo López.

🔴 "Con las hijas no", la declaración de Rodrigo Arredondo con la voz entrecortada, durante la conferencia de prensa que ofreció esta mañana en horario laboral para "aclarar" el gasto de la boda de su hija. pic.twitter.com/4VAvwIoXEC — Minerva Delgado (@minerva_delgado) November 23, 2026

“No he cometido ningún delito”, defiende Rodrigo Arredondo

En la misma conferencia de prensa, Rodrigo Arredondo lamentó que la difusión de las imágenes de la boda de su hija hayan sido objeto de ataques, y señaló que no ha cometido “ningún delito”.

“Antes que nada soy padre, y ningún padre debería tener que ver a su hija convertida en blanco de ataques y señalamientos por el simple hecho de celebrar uno de los momentos más felices de su vida”, expresó el director de Conalep Morelos.

Arredondo López defendió que solo celebró un evento personal como cualquier otro, sin que esto representara la comisión de una falta, como, acusó, sí ha ocurrido con adversarios políticos.

“No tenemos nada que esconder. No hemos cometido ningún delito, ni aparecemos en videos sentados con líderes de la delincuencia organizada como fue el caso del exalcalde panista de Cuautla, Jesús Corona”, expresó.

Medios reportaron boda “millonaria” de hija de Arredondo en Yucatán

La presentación de la renuncia del director del Conalep estatal ocurrió días después de que la prensa local reportara que su hija Monserrat celebró su boda en un complejo de lujo en Chablé, Yucatán, con una serie de fiestas que habrían rebasado un costo de entre cinco mil y ocho mil millones de pesos.

Las imágenes del evento circularon en redes sociales y causaron indignación toda vez que, señalaron medios locales, Rodrigo Arredondo ya había sido señalado por presunto desvío de recursos durante su periodo al frente del Ayuntamiento de Cuautla (2022 - 2024).

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