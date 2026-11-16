Desaparecidos en Morelos se triplican en sólo dos sexenios

El número de personas desaparecidas en Morelos ha ido en aumento en la administración de Margarita González Saravia, al comparar los primeros dos años un mes de su gobierno con el mismo periodo de sus antecesores, Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez.

De acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, del 1 de octubre de 2024, día en el que rindió protesta González Saravia, al 14 de noviembre de 2026 se reportan 305 desaparecidos, de los cuales 220 son hombres y 84 son mujeres.

En los primeros 774 días de gobierno del exgobernador Cuauhtémoc Blanco se reportaron 242 casos de los cuales, 172 fueron hombres y 70 mujeres.

Mientras que en mismo lapso durante el gobierno de Graco Ramírez, se reportaron 92 personas desaparecidas, de los cuales 77 eran hombres y 15 mujeres.

El Dato: Hasta mayo se contabilizaban 2,027 personas sin localizar en la entidad. Cuernavaca, Cuautla, Temixco, Jiutepec y Yautepec, los municipios más afectados.

En lo que va del actual gobierno de la morenista el municipio más afectado, es Cuernavaca que registra 50 casos de personas desaparecidas, de las cuales 38 son hombres y 12 mujeres.

Edith Hernández, representante del colectivo Regresando a Casa Morelos, acusó que detrás de las cifras existen víctimas de secuestro y presunto reclutamiento forzado, principalmente jóvenes de entre 20 y 26 años, quienes son privados de su libertad por hombres armados.

En entrevista dijo que el caso de los desaparecidos es mayor, ya que los colectivos consideran que existen casos de privación ilegal de la libertad y secuestros que no necesariamente quedan registrados como desapariciones.

La activista señaló que una de las situaciones más preocupantes ocurre en la zona oriente de Morelos, donde familias han denunciado que jóvenes son interceptados y llevados por otros sujetos que portan armas largas.

15 Cuerpos hallados en fosas clandestinas en Cuautla, Morelos

De acuerdo con los testimonios que han recibido, algunas de estas víctimas posteriormente aparecen en fotografías portando armas de fuego, lo que hace presumir que podrían estar siendo obligadas a participar en actividades delictivas.

“En Morelos hay muchos secuestros, hay privación ilegal de la libertad, nosotras vemos el reclutamiento de jóvenes en la zona oriente de Morelos, especialmente porque se han acercado las familias, porque estas personas están desaparecidas y no están en los registros como desaparecidos. Entonces son jóvenes como de 20 a 26 años que se los están llevando otros chavos, se bajan con armas largas y se los llevan en la zona oriente”, dijo Edith González.

La representante del colectivo Regresando a Casa Morelos consideró que esta problemática no ha sido atendida adecuadamente por las autoridades y señaló que también existen situaciones similares en la zona sur del estado.

También, advirtió que la entidad atraviesa un escenario de inseguridad que no se percibía desde 2009, cuando fue asesinado, el exnarcotraficante Arturo Beltrán Leyva, situación que actualmente dificulta las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

Aunado a la inseguridad, también cuestionó el acompañamiento institucional para las búsquedas, pues aseguró que, aunque solicitan apoyo a la Comisión de Búsqueda para gestionar seguridad pública, en ocasiones reciben pocos elementos policiales o simplemente no se presentan.

Colectivos de búsqueda y elementos de la CNB, el pasado viernes en la zona boscosa de Huitzilac. ı Foto: Especial

Explicó la buscadora que algunas de las zonas donde los colectivos tienen contemplado realizar trabajos de localización coinciden con los municipios donde recientemente fueron detenidos presidentes municipales.

“Un poco antes de que se detuvieran a estos presidentes municipales, se habían estado llevando jóvenes, y lo que a nosotras nos da es que es para el reclutamiento forzado, porque en algunos casos hasta nos han mandado la foto ya del chico con un arma larga”, dijo.

“Entonces a las familias se les complica justo la búsqueda en estos momentos, porque las zonas donde tenemos contempladas búsquedas es donde los presidentes municipales fueron detenidos, donde hay mucha extorsión, hay mucho homicidio”, mencionó.

Como parte de las labores de búsqueda en las que participa el colectivo, en coordinación con la Brigada Nacional de Búsqueda, Edith reportó hallazgos de cuerpos en distintos puntos del estado.

Hernández detalló que en una mina ubicada en Mixtlalcingo fueron encontrados alrededor de 12 cuerpos, relacionados con personas que previamente habían sido secuestradas.

Asimismo, señaló que en la zona de Cuautla se han localizado aproximadamente 15 cuerpos en fosas clandestinas, algunas de ellas ubicadas prácticamente una junto a otra.

Casos al alza

Morelos vive crisis de desapariciónde personas.