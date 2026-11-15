Abuchean a gobernadora Indira Vizcaíno en palenque de Colima: ‘fuera Morena’ | VIDEO

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, fue abucheada cuando se retiraba del palenque de la Feria de Colima el pasado 14 de noviembre, luego de asistir a un concierto de la cantante Yuridia.

En videos del momento, difundidos en redes sociales, se observa a la mandataria estatal mientras sube las escaleras para abandonar el recinto. Durante su salida, parte del público comenzó a gritar “¡fuera Morena!”.

En medio de los gritos, la gobernadora se tomó el tiempo para tomarse fotografías con algunos asistentes antes de abandonar el palenque.

🚨 Abuchean a la gobernadora Indira Vizcaíno al grito de “¡Fuera Morena!” tras concierto de Yuridia



La gobernadora de Colima, @indira_vizcaino, fue recibida con una rechifla y consignas de “¡Fuera Morena!” al finalizar la presentación de Yuridia en el Palenque de la Feria de… pic.twitter.com/59FuemltBh — Político MX (@politicomx) November 15, 2026

Presuntamente, Indira Vizcaíno habría acudido al espectáculo de Yuridia, quien se presentó como parte de las actividades del Festival de Todos los Santos.

De acuerdo con la programación de la festividad, las actividades del 14 de noviembre incluyeron una serie de conciertos de artistas como Ricardo Montaner.

¿Quién es Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima?

Indira Vizcaíno Silva es abogada de profesión. Su trayectoria política incluye distintos cargos de representación popular y responsabilidades dentro de la administración pública.

Entre 2009 y 2012 se desempeñó como diputada federal, mientras que de 2012 a 2015 fue presidenta municipal de Cuauhtémoc, Colima. Posteriormente, entre 2017 y 2018, ocupó la coordinación Estatal de Morena en la entidad.

En 2018 fue electa diputada federal por el distrito 2 de Colima y, ese mismo año, asumió la Delegación de Programas para el Desarrollo en el estado, responsabilidad que mantuvo hasta 2020.

Finalmente, tras participar en las elecciones de 2021, resultó electa gobernadora de Colima y tomó protesta el 1 de noviembre de ese año.

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