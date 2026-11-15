Horacio Duarte reconoce a Claudia Sheinbaum por construcción de Conservatorio de Música en Edomex

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares.

El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, reconoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la entrega de un cheque por 40 millones de pesos para la construcción del Proyecto Integral para el desarrollo del Conservatorio de Música y Centro Cultural de Tultepec.

El funcionario mexiquense aplaudió a la Presidenta porque, con la inversión, cumple una de sus promesas de campaña, mientras que acotó que los recursos fueron obtenidos de la incautación de bienes en operativos contra la delincuencia organizada.

“Los recursos recuperados de actos de corrupción regresan al pueblo en forma de oportunidades. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destinó 40.2 millones de pesos al Conservatorio de Música de Tultepec, un proyecto que beneficiará a más de 3 mil 500 estudiantes. Con el respaldo de nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez, seguimos impulsando la educación, el arte y la cultura para las juventudes mexiquenses”, destacó en sus redes.

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares. ı Foto: Cortesía

Duarte Olivares también reconoció a la gobernadora del Estado de México, quien asistió a la entrega que la Presidenta hizo a la Orquesta de Cámara Jóvenes por Tultepec durante su conferencia matutina del pasado 13 de noviembre.

cehr