Tamaulipas consolida etapa de desarrollo con visión global y finanzas sanas: Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo", el 15 de noviembre de 2026.

El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo que Tamaulipas atraviesa una nueva etapa de crecimiento económico, impulsada por grandes proyectos de infraestructura e inversiones estratégicas, con finanzas públicas sanas, menor deuda y mejores condiciones crediticias que permiten destinar más recursos a obras, servicios, generación de empleos y bienestar para las familias tamaulipecas.

Durante “Diálogos con Américo”, explicó que la ubicación geográfica, la capacidad industrial y la infraestructura logística del estado permiten aprovechar las oportunidades del Plan México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estamos muy orgullosos de las áreas y de infraestructura que ya se están haciendo y eso apuntala nuestra economía y nos da certidumbre de que esa acción llega también a todos los niveles de la población en la mano de obra, en el trabajo técnico, profesional, de organizaciones empresariales, de impulso a la economía y la incorporación de inversión extranjera que ve en Tamaulipas realmente una oportunidad de desarrollo y crecimiento” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo", el 15 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Tamaulipas cuenta con 19 puentes fronterizos, tres cruces ferroviarios, cinco aeropuertos internacionales y tres puertos de altura: Tampico, Altamira y Matamoros. Este último inició recientemente operaciones de comercio exterior mediante el Puerto del Norte, después de más de dos décadas de espera.

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Esta infraestructura permite movilizar mercancías por carretera, ferrocarril, aire y mar. El propósito, señaló el gobernador de Tamaulipas, es mantener el liderazgo estatal en el comercio terrestre entre México y Estados Unidos y alcanzar una posición semejante por vía marítima, aprovechando el crecimiento de Altamira y Matamoros.

Entre las inversiones previstas mencionó cerca de 40 mil millones de pesos para la segunda etapa del Puerto del Norte y el desarrollo del campo petrolero Trión, en aguas profundas del Golfo de México, donde se contempla perforar 24 pozos. Recordó que durante una visita reciente a esta zona petrolífera constató la presencia de al menos siete embarcaciones y más de mil trabajadores.

Subrayó que la actividad petrolera demanda transporte, alimentación, proveeduría, mantenimiento y personal especializado. Por ello, el gobierno trabaja con universidades, tecnológicos, instituciones politécnicas y empresas para preparar técnicos y profesionistas que puedan incorporarse a estos proyectos.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo", el 15 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

También destacó las inversiones en energía eólica, la ampliación de infraestructura aduanera en Nuevo Laredo y una nueva carretera de cuatro carriles hacia Reynosa, Matamoros y el Puerto del Norte. En materia hidráulica, mencionó la modernización de los distritos de riego 025 y 026, con respaldo federal, y la segunda línea del acueducto de Ciudad Victoria, cuyo avance ronda el 70%.

A estas obras se suma la carretera Mante-Ocampo-Tula, reconocida nacionalmente con importantes premios por su calidad constructiva y características ambientales.

Menos deuda y mejores condiciones financieras

Villarreal Anaya explicó que el desarrollo de infraestructura está respaldado por una política financiera que ha permitido reducir la deuda pública en más de mil millones de pesos, hasta situarla alrededor de 14 mil 900 millones. Durante su administración, Fitch Ratings y HR Ratings han mejorado sus evaluaciones crediticias de Tamaulipas, mientras Moody’s y Verum mantienen sus calificaciones.

“Es muy importante en la concepción de la confianza crediticia en el buen manejo de nuestras finanzas y eso nos apuntala para que siga habiendo oportunidades de inversión tanto de empresas interesadas en localizarse en nuestra entidad y también de las obras de infraestructura que nos apoya el gobierno federal de la doctora Claudia Sheinbaum y las propias que está haciendo nuestro gobierno” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



Las mejores condiciones financieras permiten acceder a créditos con una sobretasa de 0.34 puntos porcentuales respecto de la tasa de referencia. A ello se suma un incremento acumulado de 34 por ciento en los ingresos propios del estado, sin aumentar impuestos, según explicó el mandatario.

Sobre los beneficios de pagar menos intereses y disponer de mayores recursos, respondió: “Pues que tenemos más recursos para poder hacer mayor número de obras”.

Durante los últimos cuatro años, añadió, se han realizado obras en los 43 municipios, incluidas pavimentaciones, caminos rurales, ampliación de redes de agua potable y drenaje, electrificación, alumbrado público y mejoramiento de escuelas. “Entonces esa fortificación que se da hacia el interior de la economía del estado, de sus recursos, se deben de traducir siempre en beneficio de nuestra gente”, expresó.

Empleo, vivienda y bienestar para las familias

El gobernador señaló que las inversiones deben reflejarse en mejores ingresos de la población, actividad económica para los negocios familiares y acceso a servicios públicos de mejor calidad.

En vivienda, Tamaulipas tiene el compromiso de construir 84 mil casas con el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda; 57 mil ya cuentan con asignación y más de tres mil están en construcción en Ciudad Victoria. Estas obras también generan empleos y demanda de materiales y servicios.

Los programas federales de bienestar representan una derrama anual superior a 25 mil millones de pesos y benefician aproximadamente a 900 mil tamaulipecos, mediante pensiones, becas y apoyos a mujeres, personas con discapacidad y productores del campo. El gobierno estatal complementa estas acciones con asistencia social y mejoramiento de espacios públicos.

Asimismo, el gobierno del estado ha gestionado más de tres mil millones de pesos para financiar micro y pequeñas empresas y ha establecido acuerdos comerciales para colocar productos tamaulipecos en cadenas de tiendas de conveniencia.

En la industria fronteriza, el número de empresas maquiladoras pasó de aproximadamente 850 a 950 durante la administración, aunque Villarreal Anaya reconoció dificultades en compañías automotrices por los cambios comerciales con Estados Unidos.

También destacó el fortalecimiento del sistema estatal de pensiones, cuya suficiencia financiera está proyectada, mediante estudios actuariales, hasta 2051.

El mandatario sostuvo que la infraestructura, la inversión productiva y el manejo responsable del presupuesto deben reflejarse en más empleos mejor pagados, mejores servicios y mayores oportunidades para las familias, al tiempo que preparan a Tamaulipas para los proyectos económicos de los próximos años.

cehr