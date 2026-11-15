VIDEO | Accidente en la clínica 92 del IMSS en Ecatepec deja un muerto

La clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Ecatepec de Morelos, Estado de México, fue el escenario de un terrible incidente vehicular en el que lamentablemente una persona perdió la vida.

Alrededor de las 07:00 horas del sábado 14 de noviembre el conductor de un vehículo Audi color blanco perdió el control y se dirigió directamente a la banqueta de la Clínica 92 del IMSS.

Al dirigirse a las rejas metálicas ubicadas en entrada de la clínica, el vehículo se impactó contra una persona que se encontraba en el lugar, quien fue identificado como Luis Ángel “N”, de 38 años de edad.

Las lesiones que Luis Ángel presentó fueron tan graves que, pese a haber recibido atención médica en el lugar, este perdió la vida, mientras que el conductor y los menores de edad que viajaban con él fueron valorados.

Se presume que el conductor fue identificado como Fernando “N”, de 58 años de edad, quien fue presentado ante el Ministerio Público y declaró que un vehículo invadió su carril mientas coducía, por lo que su situación jurídica aún no ha sido determinada.

Accidente en la clinica 92 del IMSS ı Foto: Redes Sociales

Video del accidente en la clinica 92 del IMSS

En redes sociales circulan varios videos del accidente vehicular de la clínica 92 del IMSS, ubicada en Avenida Central, y en estos se pueden apreciar los daños que ocasionó el vehículo Audi al impactarse.

El vehículo de color blanco provocó daños en un puesto fijo que se encuentra fuera de la clínica, derribó una estructura metálica de una base de taxis, y provocó daños en la reja de la clínica.

Automóvilista embiste a varias personas que esperaban ingresar a la clínica 196 del #imss ubicada sobre avenida central #plazaaragon en #ecatepec, dos personas resultaron lesionadas y una más murió en el lugar pese a que personal médico le brindó los primeros auxilios pic.twitter.com/vHdSz3QjJ2 — Carlos Tejeda (@CarlosTejeda111) November 14, 2026

En otro video un hombre narra que se encontraba fuera de las inmediaciones de la clínica cuando sucedió el accidente vehicular, y muestra el panorama a su alrededor, dejando apreciar los rostros de impacto de las personas que se encuentran en el lugar.

Además, se puede apreciar que el hombre que fue alcanzada por el automovil se encuentra tendido en el suelo, a unos metros de una de las rejas que quedó totalmente desprendida, mientras recibe primeros auxilios.

😨 ¡Momentos de terror afuera de una clínica del IMSS! Un automóvil cruzó el camellón y se fue contra derechohabientes y puestos ambulantes frente a la Clínica 92, en Ecatepec.



El impacto dejó puestos destrozados, personas heridas y un hombre fallecido. El conductor fue detenido pic.twitter.com/LO3t2FYlEf — En Vivo Mx (@envivo_Mx) November 14, 2026

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