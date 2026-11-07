Mueren funcionarios de Tepeyahualco, Puebla, en accidente en la autopista Amozoc-Perote

Dos funcionarios del Concejo Municipal de Tepeyahualco, Puebla, murieron este sábado en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la autopista Amozoc-Perote.
De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, se registró una colisión entre un vehículo particular y un tractocamión a la altura del kilómetro 63 de la autopista, donde se reportó baja visibilidad por niebla.
Las dos personas que viajaban en el automóvil perdieron la vida, y posteriormente fueron identificadas como Abigail Moyano Salazar, concejal de Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Juventud, y Gustavo Alejandro Tlaquiz Temaztle, secretario general del Concejo Municipal.
Riña deja 6 personas lesionadas en el penal de Cieneguillas, Zacatecas
Al lugar del siniestro arribaron personal de Protección Civil, elementos de la Guardia Nacional y autoridades municipales, que realizaron maniobras para recuperar los cuerpos y se encargaron de las diligencias correspondientes en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla y del Servicio Médico Forense.
En su cuenta de Facebook, el Concejo Municipal de Tepeyahualco confirmó el fallecimiento de la concejal y del secretario general, y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.
Abigail Moyano Salazar y Gustavo Alejandro Tlaquiz Temaztle formaban parte del Concejo Municipal aprobado por el Congreso de Puebla el pasado 12 de septiembre, luego de la detención del entonces alcalde de Movimiento Ciudadano, Said de Jesús Godos Luna.
También puedes leer:
- Hallan sin vida a funcionario estatal de Puebla
- Puebla invierte 9 mil millones de pesos para empleo y vivienda
- Armenta impulsa el rescate del río Atoyac
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr