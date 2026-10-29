Puebla invierte 9 mil millones de pesos para empleo y vivienda

Puebla captó casi 9 mil mdp en inversión para modernizar su aeropuerto, construir 8 mil viviendas e impulsar empleo en su Polo de Desarrollo.

Familias poblanas contarán con nuevas opciones de vivienda, empleos formales e infraestructura mejorada tras la puesta en marcha de proyectos de inversión por casi 9 mil millones de pesos en la entidad. La estrategia busca detonar el desarrollo regional en las inmediaciones del aeropuerto y diversos municipios.

Un pilar central es la modernización del Aeropuerto Internacional de Puebla, donde se destinan 1,050 millones de pesos para duplicar la capacidad terminal hasta alcanzar 2.8 millones de pasajeros al año. La infraestructura pasó de seis vuelos intermitentes a casi 20 rutas operativas hacia destinos estratégicos de México y Estados Unidos.

Esta conectividad aérea facilita el reencuentro de familias con la comunidad migrante radicada en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Nueva Jersey, contando además con apoyo legal e identificación en las oficinas de atención correspondientes.

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En el Polo de Desarrollo para el Bienestar se impulsan diversos proyectos industriales, entre ellos una planta de ventilación de 350 millones de pesos que generará 400 puestos de trabajo y una fábrica de celdas solares con una inversión equivalente a 480 millones de pesos (24 millones de dólares).

El complejo industrial se complementa con un centro de innovación para 420 profesionales en ingeniería e investigación, un hotel, una zona comercial y la llegada de una empresa embotelladora que destinará 75 millones de pesos en una junta auxiliar del municipio.

En el rubro habitacional, empresas desarrolladoras destinarán 5,250 millones de pesos para la edificación de 8 mil 495 viviendas cerca de los centros laborales. El gobierno estatal proveerá maquinaria y equipos para pavimentar calles, colocar drenaje y garantizar agua potable en las zonas aledañas.

En materia económica, la entidad ocupa el octavo lugar nacional en creación de empleo formal, registrando un incremento significativo en la Inversión Extranjera Directa al pasar de 2,146 millones de pesos (107.3 millones de dólares) a cerca de 19,966 millones de pesos (998.3 millones de dólares).

Por último, el plan integra la instalación del Parque de Economía Circular para transformar residuos en energía y el saneamiento del río Atoyac y del lago de Valsequillo, atendiendo una demanda ambiental histórica para los productores agrícolas del estado.

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JVR