Inician en Hidalgo obras del Polo de Desarrollo más grande del país

El banderazo de salida de la construcción y el reconocimiento al dinamismo económico del estado fueron encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Con una inversión privada inicial superior a los 10 mil millones de pesos, arrancó formalmente la construcción del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Zapotlán, Hidalgo. Este proyecto prioritario prevé generar cinco mil empleos permanentes en su primera etapa y detonar la economía de la región central del país.

El nuevo complejo industrial abarcará una superficie total de 922 hectáreas, lo que lo posiciona como el parque más extenso de los 15 polos contemplados dentro del Plan México, la estrategia gubernamental que se despliega actualmente en 14 entidades de la República Mexicana.

El banderazo oficial de inicio estuvo encabezado por el secretario de Economía federal, Marcelo Ebrard Casaubon, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con el gobernador hidalguense, Julio Menchaca Salazar.

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Gracias al trabajo coordinado con nuestra Presidenta @Claudiashein, ¡iniciamos las obras del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar en Zapotlán!



Les comparto este mensaje en compañía del Secretario de Economía @m_ebrard.#HidalgoPotenciaEnMarcha pic.twitter.com/ytPO63zFMV — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) October 29, 2026

Durante el encuentro, el funcionario federal felicitó formalmente al estado por registrar un crecimiento económico reciente del 8.5 por ciento, indicador que coloca a Hidalgo en el primer lugar nacional en cuanto a dinamismo productivo.

La edificación del parque estará dividida en cinco fases de desarrollo integral. La infraestructura no solo atenderá la instalación de empresas, sino que incorporará estrictos esquemas de manejo sustentable, tales como plantas de reúso de agua y sistemas de aprovechamiento de energía renovable.

Adicionalmente a la vocación fabril, el polígono integrará equipamiento urbano y de bienestar social para la comunidad, incluyendo la apertura de un centro de salud, guardería, jardín de niños, biblioteca pública y espacios dedicados a la práctica deportiva.

Ebrard enfatizó que el talento profesional de la zona, especialmente la alta formación de ingenieras e ingenieros hidalguenses, representa la ventaja competitiva clave para captar inversiones en sectores industriales de alto valor agregado.

La política de Polos de Desarrollo del Gobierno de México busca corregir los desequilibrios económicos regionales mediante la atracción coordinada de capital privado, fortaleciendo el tejido social y mejorando la calidad de vida de las familias locales.

En la ceremonia participaron también la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo; el titular de Desarrollo Económico estatal, Carlos Henkel Escorza; el directivo Fernando Díaz y el director ejecutivo de la empresa desarrolladora DEWA, Germán Ahumada Alducín.

Inician obras del Polo de Desarrollo Económico y Bienestar de Hidalgo : 919 hectáreas , 5000 empleos , guarderías, empleos bien pagados !! Hidalgo está creciendo 8.5% y con este nuevo polo podrá seguir haciendolo !! pic.twitter.com/LHJRfly39a — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 29, 2026

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JVR