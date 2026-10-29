Romina Contreras suma 58 meses como la alcaldesa mejor evaluada de Edomex

La gestión municipal en Huixquilucan registra una aprobación del 64.1 por ciento entre sus habitantes durante octubre. Este desempeño sitúa al gobierno local a la cabeza de las evaluaciones municipales en el Estado de México.

El resultado proviene del estudio mensual “Ranking de Alcaldes Edomex”, realizado por la firma Statistical Research Corporation. La medición evalúa la percepción pública sobre la prestación de servicios y el trabajo de las autoridades locales.

La preferencia de los ciudadanos refleja la valoración sobre rubros prioritarios como la seguridad pública, el mantenimiento de vialidades, la cobertura de servicios básicos y el manejo del presupuesto público municipal en la demarcación mexiquense.

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Al respecto, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, señaló que la prioridad de la administración consiste en mantener el trabajo continuo en las comunidades para garantizar la tranquilidad y el desarrollo de las familias del municipio.

“Este resultado pertenece al esfuerzo de todos. Mi compromiso es no bajar la guardia y seguir trabajando en las calles para consolidar un municipio con finanzas sanas e infraestructura que eleve la calidad de vida”, afirmó la alcaldesa.

Con 64.1% de aprobación, Huixquilucan suma 58 meses como líder en Edomex. ı Foto: Especial.

La posición alcanzada en el territorio mexiquense influye en la percepción de gobernabilidad dentro de la zona metropolitana del Valle de México, donde la demanda de seguridad y obra pública constituye una exigencia permanente de los habitantes.

El levantamiento de datos se llevó a cabo del 22 al 24 de octubre mediante mil encuestas telefónicas a residentes mayores de 18 años. El estudio presenta un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de más o menos 3.1 por ciento.

Con esta evaluación, Huixquilucan alcanza 58 meses continuos posicionado en el primer lugar de desempeño dentro del Estado de México, según los registros de la empresa consultora encargada de la medición de opinión pública.

Asimismo, el ayuntamiento acumula 30 ocasiones ubicándose entre las administraciones locales mejor evaluadas a nivel nacional por distintas empresas encuestadoras desde 2016, reflejando una continuidad en sus métricas de aprobación ciudadana.

El gobierno municipal mantendrá los esquemas de obra pública, la atención directa a las demandas vecinales y el monitoreo de los servicios públicos durante el último periodo del año.

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JVR