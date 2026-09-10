Baja 11.8% la delincuencia en Huixquilucan durante 2026

El informe oficial de reducción en los índices delictivos fue presentado ante los integrantes del Consejo Intermunicipal.

La incidencia delictiva en Huixquilucan disminuyó 11.85 por ciento durante los primeros siete meses de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. La baja impacta directamente en ilícitos de alto impacto como el robo a transeúnte, de vehículos y a negocio.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), presentadas en la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal, la tendencia a la baja abarca un total de 27 tipos de delitos en el municipio mexiquense.

Entre los rubros con mayor reducción destacan el robo a casa habitación, el asalto en transporte público colectivo y las lesiones dolosas. Las autoridades atribuyeron estos avances al incremento en la capacitación policial y la certificación permanente de los elementos.

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Durante el encuentro regional, la alcaldesa Romina Contreras Carrasco señaló que los datos reflejan la efectividad de los recursos destinados a la corporación. “Disminuir los delitos que afectan el patrimonio demuestra que la inversión da los resultados exigidos”, afirmó.

Como parte de las acciones preventivas, el ayuntamiento informó sobre la conclusión de la campaña “Canje de Armas 2026”, realizada en la Explanada Municipal. La jornada permitió la destrucción de 49 armas de fuego y mil 329 cartuchos útiles.

Las evaluaciones técnicas y las métricas de seguridad corresponden al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP). ı Foto: Especial.

En materia de prevención comunitaria, la iniciativa incluyó el intercambio de 23 juguetes bélicos por material didáctico para la niñez. La medida busca fomentar una cultura de paz y reducir riesgos de accidentes dentro de los hogares de la localidad.

Para mantener la vigilancia en las zonas Tradicional, Popular y Residencial, las fuerzas locales efectúan más de 20 operativos diarios. La infraestructura de supervisión contempla seis torres móviles y un sistema superior a mil cámaras de videovigilancia.

El esquema de protección perimetral se complementa con nueve arcos lectores de placas situados en los accesos y salidas estratégicas del territorio municipal. Estos dispositivos permiten detectar vehículos con reporte de robo y blindar los límites territoriales con las demarcaciones vecinas de la zona metropolitana.

Estas estrategias integrales de seguridad pública buscan consolidar los niveles de tranquilidad en Huixquilucan, manteniendo la coordinación institucional con autoridades estatales y federales en el Estado de México.

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JVR