Destina Huixquilucan más de 44.8 mdp en apoyos sociales en 2026

Para apoyar el bolsillo de las familias y respaldar el futuro educativo de las infancias y juventudes, durante 2026, el Gobierno de Huixquilucan destinó más de 44.8 millones de pesos en los programas sociales “Becas Municipales” y “Monedero Electrónico”, con el objetivo de combatir la deserción escolar y aminorar la carga financiera en los hogares.

Durante la entrega de la segunda ministración de estos estímulos, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que este año suman 15 mil 500 apoyos de este tipo para la población más vulnerable, lo que es posible gracias al manejo financiero sano y responsable, lo que permite regresar los impuestos de la ciudadanía en programas sociales que impactan en la economía de quienes más lo necesitan.

Acompañada por más de dos mil beneficiarios de estos programas, la alcaldesa señaló que, en 2026, el programa “Monedero Electrónico” llegó a siete mil familias, con un presupuesto de más de 18.4 millones de pesos; mientras que las “Becas Municipales” impulsan a ocho mil 500 estudiantes de los niveles preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con recursos que superan los 26.3 millones de pesos, los cuales se distribuyeron en las comunidades y colonias de Huixquilucan.

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“En esta administración, seguiremos apoyando a la familia y continuaremos apoyando a nuestros estudiantes, porque ustedes saben que la llave del éxito y las herramientas son el conocimiento, ese conocimiento que les abrirá caminos en un futuro. El objetivo de este gobierno es que nuestro municipio se fortalezca en el tejido social y, de esta manera, siga avanzando y siga creciendo”, expresó Romina Contreras.

Asimismo, el director general de Desarrollo Social de Huixquilucan, Gianncarlo Gutiérrez Fuentes, afirmó que estos apoyos son el resultado de una administración responsable que trabaja 24/7 para que el dinero público llegue a todas las familias y se traduzca en una mejor calidad de vida, garantizando que cada peso recaudado se devuelva en beneficios que mejoren su día a día.

“Estos apoyos representan confianza, oportunidades y el compromiso de un gobierno que trabaja todos los días para estar cerca de ustedes. Queremos que sepan que su economía y sus necesidades son importantes para nosotros, sabemos que cada apoyo cuenta y que, cuando se administra responsablemente el recurso público, podemos llegar a más hogares y generar un impacto positivo en nuestra comunidad”, dijo.

Las comunidades beneficiarias en esta segunda entrega que se llevó a cabo en el Auditorio Municipal de Huixquilucan fueron los cinco Cuarteles de la Cabecera Municipal -San Martín, San Miguel, Santiago, San Melchor y San Juan Bautista-, El Cerrito, El Plan, San Jacinto, San Juan Yautepec y Zacamulpa.

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FGR