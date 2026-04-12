Sheinbaum inaugura en Tlaxcala primer polo de desarrollo del Plan México

El nuevo polo industrial en Tlaxcala proyecta la generación de más de 5 mil empleos directos e indirectos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en Huamantla, Tlaxcala —el primero de 15 que se pondrán en marcha en todo el país— el cual contempla una inversión nacional y extranjera de 540 millones de dólares (mdd) en 53 hectáreas de terreno, lo que generará más de 5 mil empleos directos e indirectos, con el objetivo de que haya desarrollo regional como parte del Plan México.

“Esto es parte de lo que llamamos el Plan México. ¿Qué es el Plan México? Más producción en el país y mayor bienestar para la gente, en pocas palabras. México importa muchos productos y muchos de esos productos podrían o pueden producirse en México, es un trabajo de mucho detalle, de mucha comunicación con las empresas, pero el objetivo es ese, producir más en nuestro país, por eso la marca Hecho en México, que hemos impulsado nuevamente y el objetivo es generar más inversión en México nacional y extranjera que nos permita mayor desarrollo".

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el corte de listón del primer PODECOBI en Huamantla, Tlaxcala. ı Foto: Presidencia

“Ahora, la inversión no lo es todo, el modelo de desarrollo del Plan México tiene que ver con lo que representamos con la llamada Cuarta Transformación o con lo que hemos puesto en el centro que es la Prosperidad Compartida o dicho de otra forma ‘por el bien de todos, primero los pobres’. Lo que queremos es que el Estado, nosotros, el recurso público se invierta en la gente”, puntualizó desde el PODECOBI en Huamantla, Tlaxcala.

Destacó que los PODECOBI son espacios que se urbanizan con los servicios básicos, tales como vivienda para las y los trabajadores, escuelas, agua, transporte, entre otros. Esto hace atractivas a estas regiones para recibir inversiones, las cuales, además, cuentan con incentivos especiales.

La Jefa del Ejecutivo Federal agradeció a las empresas que confiaron en el modelo de los PODECOBI, los cuales garantizan un estado de bienestar y, al mismo tiempo, condiciones de inversión sustentable que permiten al país seguir creciendo.

Señaló que, a pesar del entorno internacional, México es ejemplo en el mundo, ya que, en el primer trimestre del 2026, el peso se mantiene estable, aumentaron las ventas de vehículos ligeros, incrementó el turismo con casi 10 por ciento más de visitantes internacionales en enero y febrero, hubo mayor Inversión Extranjera Directa (IED) y la inflación se mantiene dentro de los rangos.

“Yo me siento muy confiada, muy optimista para el 2026”, agregó.

Acompañada por Marcelo Ebrard, la titular del Ejecutivo supervisa las 53 hectáreas destinadas al desarrollo regional. ı Foto: Presidencia

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, señaló que la inversión de 540 mdd en el PODECOBI en Huamantla, es una realidad gracias a la visión estratégica de la Presidenta. Además, destacó que la inauguración abre las puertas del desarrollo para la región y su construcción en tiempo récord acelera las obras en el resto de los estados donde se instalarán estos Polos.

El secretario de Desarrollo Económico del Estado de Tlaxcala, Javier Marroquín Calderón, puntualizó que con el PODECOBI en Huamantla la entidad se coloca a la vanguardia; detalló que las inversiones de las empresas están 100 por ciento aseguradas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el corte de listón del primer PODECOBI en Huamantla, Tlaxcala. ı Foto: Presidencia

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, señaló que la inauguración del PODECOBI en Huamantla es ejemplo nacional de que la inversión, la infraestructura y el servicio público, pueden florecer en bienestar para las familias. Destacó que la confianza de las empresas sigue creciendo gracias al respaldo de la Presidenta, por lo que la entidad se consolida como un destino estratégico para invertir.

am