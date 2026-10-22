Se instalan 6 empresas en polo industrial de Huamantla, Tlaxcala

Las operaciones industriales de firmas internacionales y nacionales tienen como sede el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) en el municipio de Huamantla.

Un grupo de seis empresas nacionales e internacionales alista el inicio de sus operaciones en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) de Huamantla. Este movimiento reactivará la economía local y generará empleo directo en Tlaxcala, tras convertirse en el primer estado del país en poner en marcha uno de estos complejos industriales.

Las compañías Colorlink, de origen argentino y dedicada al ramo cosmético, y la mexicana Rebelbox ya colocaron la primera piedra de sus instalaciones. En el caso de Colorlink, la firma prevé arrancar su primera etapa de producción hacia el año 2027, mientras que Rebelbox expandirá sus plantas tras identificar oportunidades comerciales en la entidad.

Otras cuatro compañías avanzan en sus trámites administrativos e impacto ambiental. Una de ellas proyecta colocar su primera piedra durante noviembre, mientras que las tres restantes cuentan con autorización ejecutiva o dictámenes de congruencia municipal para arrancar obras en los próximos meses.

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La puesta en marcha de estas plantas impulsará a los proveedores locales de Tlaxcala. La demanda de servicios abarcará desde transporte de carga y construcción hasta comedores industriales, fabricación de uniformes y servicios de alimentación, lo que integrará a los pequeños y medianos negocios de la región en la cadena de suministro.

El avance de este proyecto fue destacado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la conferencia matutina del Ejecutivo Federal. La mandataria calificó como un éxito el modelo de desarrollo tlaxcalteca y confirmó que se utilizará como referencia para replicar parques industriales y polos económicos en otras entidades del país.

De acuerdo con el Fideicomiso de la Ciudad Industrial Xicohténcatl (FIDECIX), el complejo de Huamantla ofrece lotes urbanizados con servicios básicos concluidos. Esta infraestructura permite a las corporaciones acortar los tiempos de instalación frente a otros proyectos del país que continúan en fase de planeación o construcción.

Ante la demanda de espacios, el gobierno estatal alista una ampliación de 7.8 hectáreas en la zona norte del complejo, además de una estrategia de promoción nacional e internacional. El modelo financiero del parque permite recuperar la inversión mediante la venta de predios, manteniendo la administración pública del inmueble para sostener el desarrollo económico regional.

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JVR