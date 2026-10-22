Jasmin Bugarín se afilia a Morena en Nayarit con Ariadna Montiel

El anuncio oficial sobre la afiliación formal a las filas del partido se realizó en la ciudad capital de Tepic.

La estructura política de Morena en Nayarit suma formalmente a Jasmin Bugarín a sus filas. En una conferencia de prensa realizada en Tepic este jueves 22 de octubre, la dirigencia partidista confirmó la afiliación oficial de la actual coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación.

La incorporación busca consolidar el trabajo territorial de la organización oficialista en el estado, en un movimiento que las líderes de la agrupación calificaron como clave para el desarrollo del proyecto político en la entidad del occidente mexicano.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, dio la bienvenida pública a Bugarín y resaltó que la decisión de sumarse formalmente al padrón de militantes se realizó de manera voluntaria, fortaleciendo la presencia del partido en los municipios nayaritas.

“Ella nos comunicó que quería ser ya militante de Morena, ya la afiliamos y estará con nosotros. Cada vez que llega alguien con su perfil, engrandece nuestro proyecto. La fortaleza del movimiento siempre es el pueblo”, afirmó Montiel Reyes ante los medios locales.

Por su parte, Jasmin Bugarín explicó que su afiliación responde a una trayectoria de trabajo conjunto con las bases del partido. Agradeció las garantías de imparcialidad durante el proceso interno que la llevó a encabezar los trabajos de coordinación en la entidad.

“En Morena siempre encontré el apoyo para generar condiciones de piso parejo. Me ajusté a las reglas y caminé de la mano de la militancia y las fuerzas aliadas para asumir esta encomienda”, sostuvo Bugarín durante su mensaje a la estructura partidista.

La nueva militante hizo un llamado a los Comités de Defensa de la Transformación a mantener el trabajo de campo. Aseguró que la suma de esfuerzos coordinados buscará colocar a Nayarit entre los estados con mayor respaldo a la agenda política nacional.

A la conferencia de prensa asistió también Carolina Rangel, secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Su presencia en la capital nayarita formó parte de una gira de trabajo orientada a supervisar la organización interna y el padrón de afiliados en la región.

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JVR