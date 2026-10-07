“Prefiero muerto valiente, que vivo cobarde”: Miguel Navarro

EL GOBERNADOR de Nayarit, ayer, en la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y la Seguridad.

LUEGO DE REVELAR que ha recibido supuestas amenazas e intentos de atentados en su contra, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, aseguró que continuará con sus acciones en contra de la delincuencia organizada, ya que “prefiero muerto valiente, que vivo cobarde”.

El mandatario estatal reconoció que, dentro de las instituciones del estado, tanto en la fiscalía como en la Secretaría de Seguridad y en distintas policías municipales, hay infiltración del crimen organizado, a partir de que han identificado chats en los que funcionarios de distintas dependencias mantenían comunicación con miembros del crimen organizado.

Agregó que “quien llegue a gobernar en el 2027” habrá de encontrar un Nayarit muy exigente y diferente; sin embargo, reconoció que le preocupa que llegue alguien que pudiera estar al servicio del crimen organizado.

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El Tip: A EL TALIBÁN 2, miembro del CJNG detenido, le quitaron 5 teléfonos con datos de vuelos del mandatario estatal.

También aseguró que desde el inicio de su administración estaba seguro de que realizaría “un gobierno suicida”, en un estado con alta presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Me preocupa que después de que me vaya no venga un gobierno suicida y que no venga a apostar su resto, y que entienda que su comodidad personal no responde a la justicia social”, manifestó.

En entrevista con medios nacionales, la fiscal general del estado de Nayarit, Ludmila Heredia Verdugo, explicó que se investiga si la filtración de información sobre los vuelos y la agenda del gobernador pudo estar relacionada con el accidente de una aeronave que se desplomó el domingo pasado, 18 minutos después de despegar de Tepic con destino a Aguascalientes, en el que murieron el piloto y el copiloto.

4 Amenazas ha recibido el gobernador Miguel Navarro

Se trata de una aeronave privada tipo Cessna Citation I/SP 501, matrícula XB-BAR, que el morenista Navarro Quintero utilizaba ocasionalmente. Por esa razón, dijo, la fiscalía no descarta que, pese a la hipótesis de una falla mecánica o climática, el mandatario haya sido el objetivo real del siniestro.

Indicó que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la colaboración de las autoridades estatales para la recuperación de los restos y el procesamiento del lugar del accidente, debido a que se trata de un hecho cuya investigación corresponde al ámbito federal.

La fiscal sostuvo que las autoridades han identificado diversas amenazas contra el gobernador, una de ellas derivada de la expropiación de 750 hectáreas en una zona de alto valor del sur de Nayarit, cercana a Punta de Mita.

Según la investigación, una persona abatida posteriormente durante un operativo, habría enviado una amenaza para exigir la devolución de 350 hectáreas que reclamaba como de su propiedad.

A esta amenaza se suman los golpes que las autoridades han propinado a grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad, como el caso de El Talibán y su hermano El Talibán 2, relacionados con Audias Flores Silva, alias El Jardinero, y uno de los principales jefes del Cártel Jalisco.