El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció que este sábado 21 de noviembre dará un mensaje con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, en el que destacará los resultados de su administración bajo el lema “Lo nuevo cumple”.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal invitó a la ciudadanía a seguir la transmisión de su mensaje, programado para las 18:00 horas, en el que adelantó que hablará sobre los avances que, aseguró, ha conseguido su gobierno durante cinco años.

“Hoy por la tarde les contaré cómo, a diferencia de la vieja política, nosotros en 5 años estamos construyendo un nuevo Nuevo León con más seguridad, movilidad, salud, educación, empleo, protección al medio ambiente y siendo PRIMER LUGAR EN TODO, porque LO NUEVO CUMPLE”, escribió.

Hoy por la tarde les contaré cómo, a diferencia de la vieja política, nosotros en 5 años estamos construyendo un nuevo Nuevo León con más seguridad, movilidad, salud, educación, empleo, protección al medio ambiente y siendo PRIMER LUGAR EN TODO, porque LO NUEVO CUMPLE.



Atentos… pic.twitter.com/vdvQY7xYKa — Samuel García (@samuel_garcias) November 21, 2026

¿Qué temas abordará Samuel García en su Quinto Informe?

El mensaje del gobernador se enmarca en la presentación de los resultados de su quinto año de administración, los cuales están organizados en el micrositio oficial del informe en distintos ejes estratégicos.

Entre los temas que el Gobierno de Nuevo León destaca se encuentran Seguridad, Movilidad, Medio Ambiente, Mundial, Economía, Primera Infancia, Agua y Desarrollo Social, rubros en los que se pueden consultar obras, programas, inversiones, proyectos y acciones impulsadas durante la gestión estatal.

La plataforma también permite revisar información sobre presupuestos y alcances de las iniciativas, además de documentos y videos institucionales relacionados con los proyectos de la administración.

¿Dónde ver el mensaje de Samuel García?

El gobernador pidió a sus seguidores mantenerse atentos a sus redes sociales para seguir su mensaje, programado para este sábado a las 18:00 horas.

La presentación forma parte de la rendición de cuentas por los cinco años de su gobierno, que comenzó en octubre de 2021, periodo durante el cual ha impulsado proyectos en infraestructura, movilidad, economía y servicios públicos, entre otros rubros.

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MSL