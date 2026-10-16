Cinco años de salud en Nuevo León: Más cobertura, mejor atención y nueva infraestructura

A cinco años de su administración, el Gobierno encabezado por Samuel Alejandro García Sepúlveda amplió la cobertura de servicios de salud, puso en marcha programas para atender enfermedades de alto impacto y fortaleció la infraestructura médica del estado, en una estrategia que actualmente alcanza a 1.33 millones de beneficiarios a través de Ayudamos a Cuidar Tu Salud.

Los resultados presentados en el marco del Quinto Informe de Gobierno muestran que la población con afiliación o reconocimiento de servicios de salud pasó del 85 por ciento en 2020 al 93.2 por ciento, mientras que Nuevo León registra una esperanza de vida de 78.1 años, por encima de los 75.9 años de la media nacional.

Más cobertura, mejor atención y nueva infraestructura, los resultados de salud en Nuevo León bajo gobierno de Samuel García. ı Foto: Gobierno Nuevo León

El punto de partida era distinto. Al inicio de la administración, las familias se habían alejado de las unidades médicas tras la pandemia, aumentaban algunas causas de muerte prevenibles y el sistema requería una mayor articulación.

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La respuesta comenzó con programas dirigidos a enfermedades que figuraban entre las principales causas de mortalidad y, posteriormente, se extendió a diferentes etapas de la vida. Actualmente, Ayudamos a Cuidar Tu Salud integra 12 coberturas y ejes de atención, entre ellos cáncer infantil, cáncer de mama, salud mental, Código Infarto, atención materno-fetal, primera infancia y adulto mayor.

Resultados medibles en salud

La ampliación de la atención también se refleja en los indicadores de mortalidad. En cáncer infantil, la tasa pasó de 5.23 en 2020 a 2.4 en 2025 por cada 100 mil menores de 18 años, lo que representa una reducción superior al 50 por ciento. Desde el inicio de la cobertura, más de 650 pacientes han recibido atención.

En cáncer de mama, la tasa de mortalidad disminuyó de 27.9 a 24.4 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años, equivalente a una reducción del 13 por ciento, mientras que más de 2 mil mujeres han sido beneficiadas por la cobertura.

Nuevo Hospital Infantil de Nuevo León registra un avance del 55 por ciento y ofrecerá la más amplia cobertura de especialidades. ı Foto: Gobierno Nuevo León

La razón de mortalidad materna pasó de 55.1 a 19.6, una disminución del 64 por ciento; y en el caso del infarto, la tasa descendió de 31 a 15.9 por cada 100 mil habitantes, equivalente a una reducción del 48 por ciento.

Detrás de las cifras, historias de vida

Para Verónica Torres, ama de casa y madre de tres hijos, la Cobertura Universal contra el Cáncer de Mama significó poder enfrentar un diagnóstico de cáncer sin que el costo del tratamiento se convirtiera en una segunda preocupación.

Samuel García destaca al nuevo Hospital Infantil como uno de los legados más importantes de su administración. ı Foto: Gobierno Nuevo León

Su esposo trabaja por cuenta propia y no cuenta con seguridad social. Tras ser diagnosticada en etapa II, Verónica comenzó su atención en la UNEME Dedicam, donde recibió medicamentos, quimioterapia, cirugía y acompañamiento.

“Ningún día nos faltó quimio, ningún día me ha faltado medicamento”, relató. Después del tratamiento, recibió la noticia de que estaba en remisión.

Secretaría de Salud del Estado y programas impulsados bajo la administración actual benefician a miles de familias mediante estrategias de atención. ı Foto: Gobierno Nuevo León

Para ella, la cobertura también representó acompañamiento durante el proceso: “Esta cobertura, yo creo que ha sido la salvación para muchas mujeres; no nada más me refiero a lo económico, sino también al acompañamiento que uno necesita y a no sentirse sola”.

Más atención en distintas etapas de la vida

La estrategia incorporó, además, programas dirigidos a grupos específicos. Se realizaron más de 70 mil visitas domiciliarias a más de 52 mil mujeres y sus recién nacidos, mientras que más de 80 niñas y niños han sido beneficiados con implantes cocleares y aparatos auditivos.

Programas sociales y de salud implementados en Nuevo León reafirman el compromiso con la primera infancia y el bienestar de las madres. ı Foto: Gobierno Nuevo León

En salud mental se brindaron más de 100 mil consultas de primer contacto y más de 85 mil de alta especialidad, como parte del fortalecimiento de una red que hoy incluye el Hospital de Especialidades en Salud Mental y los centros CAISMA Norte y Sur.

Infraestructura para ampliar la capacidad de atención

Durante estos cinco años también se incorporaron nuevos espacios de atención como CESSA San Pedro, CAPASITS Apodaca, UNEME Allende, la Unidad de Salud Integral para Personas Trans y centros de salud en diferentes municipios.

Cobertura Universal contra el Cáncer de Mama garantiza atención integral y medicamentos gratuitos para las pacientes diagnosticadas. ı Foto: Gobierno Nuevo León

A ello se sumaron trabajos de fortalecimiento en el Hospital General de Galeana, el Instituto de Medicina Materno Fetal, el Hospital Metropolitano, el Centro de Rehabilitación Física y Ortopedia y UNEME Dedicam, además de nueva infraestructura en proceso en General Terán y Salinas Victoria.

Entre las obras de mayor alcance se encuentra el nuevo Hospital Infantil de Nuevo León, que registra un avance del 55 por ciento y fue reconocido internacionalmente por LatinFinance. El proyecto está orientado a ampliar la atención especializada a niñas, niños y adolescentes y constituye una de las principales obras de salud de esta administración.

Brigadas de salud y visitas domiciliarias acercan servicios médicos preventivos a miles de mujeres y recién nacidos en la entidad. ı Foto: Gobierno Nuevo León

El Gobernador Samuel García ha señalado al nuevo hospital como uno de los principales legados de su administración. “Alma se aventó un proyecto que será nuestro gran legado: el Hospital Infantil, que tendrá la más amplia cobertura: todas las especialidades, todas”, expresó durante la presentación de los resultados en salud del Quinto Informe.

A cinco años de gobierno, la mayor cobertura, la reducción de los indicadores de mortalidad y la ampliación de la infraestructura médica dejan una mayor capacidad de atención en Nuevo León. El legado en salud se traduce en más personas con acceso a servicios y tratamientos que antes podían representar una carga económica difícil de asumir, así como en nuevas unidades médicas que permanecerán como parte de la infraestructura pública del estado.am

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