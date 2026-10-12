Avanzan Líneas 4 y 6 del Metro en Nuevo León, la mayor expansión del sistema en su historia

Durante la administración de Samuel García Sepúlveda se proyecta una red de movilidad para los próximos 50 años.

A cinco años del inicio de la Administración del Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, Nuevo León construye la mayor expansión del Metro emprendida durante un solo Gobierno estatal. Las Líneas 4 y 6 sumarán 34 kilómetros de nueva infraestructura, mediante un sistema de monorriel que circulará sobre un viaducto elevado y contará con nuevas estaciones, conexiones y equipamiento especializado.

En el marco del 5.º Informe de Gobierno, esta obra forma parte de los principales resultados en infraestructura y movilidad de la actual Administración. Su alcance permitirá incorporar nuevas conexiones, ampliar la capacidad del transporte masivo y dejar infraestructura preparada para atender el crecimiento de Nuevo León durante las próximas décadas.

Las estaciones del nuevo monorriel contarán con tecnología de acceso mediante código QR y tarjeta electrónica. ı Foto: Gobierno Nuevo León

La magnitud del proyecto abarca múltiples frentes especializados: cimentaciones, columnas, montaje del viaducto, estaciones y la instalación de sistemas. Cientos de trabajadores, ingenieros, técnicos y supervisores participan en su ejecución, lo que hace posible una red que ampliará la capacidad de movilidad de Nuevo León.

Una ampliación de gran escala

El proyecto contempla un sistema de monorriel elevado que se integrará a la red existente del Metro y ampliará las posibilidades de conexión en la zona metropolitana.

El Gobernador Samuel García Sepúlveda y su esposa Mariana Rodríguez Cantú impulsan obras de movilidad e infraestructura social que benefician a miles de familias en Nuevo León. ı Foto: Gobierno Nuevo León

Uno de sus puntos estratégicos será Y Griega, donde las nuevas Líneas 4 y 6 se conectarán con la Línea 1. La estructura alcanza los 24 metros de altura para permitir el cruce del nuevo sistema sobre la infraestructura existente.

La magnitud de la obra también se refleja en sus componentes estructurales. Se consideran 2 mil 91 trabes; algunas alcanzan hasta 28 metros de longitud y pesan alrededor de 75 toneladas. Su fabricación, traslado y montaje requieren procesos especializados, controles de calidad y maniobras de precisión.

A ello se suman andenes, accesos, elevadores, escaleras eléctricas, instalaciones y espacios destinados a los equipos necesarios para la futura operación del sistema.

Al corte más reciente reportado por la Secretaría de Movilidad, las Líneas 4 y 6 registran 80 por ciento de avance general. Entre los frentes que han entrado en etapas de acabados, instalaciones y equipamiento se encuentran Churubusco, Y Griega y Torre Administrativa.

Las Líneas 4 y 6 sumarán 34 kilómetros de nueva infraestructura de monorriel elevado en la zona metropolitana. ı Foto: Gobierno Nuevo León

Las personas detrás del nuevo Metro

Antes de que los trenes comiencen a circular, la infraestructura pasa por las manos de distintos equipos especializados.

Hay quienes estudian el suelo y preparan las cimentaciones, quienes trabajan con acero y concreto, quienes fabrican y montan estructuras y quienes verifican que los materiales, las instalaciones y los sistemas cumplan con las especificaciones establecidas.

La construcción del monorriel se acompaña de la recuperación de espacios urbanos, como el Parque Lineal Constitución. ı Foto: Gobierno Nuevo León

La seguridad forma parte de cada etapa. Los equipos de campo controlan los riesgos de las maniobras; los especialistas revisan estructuras y materiales; y la supervisión documenta los procesos, identifica hallazgos y verifica las correcciones.

Detrás del viaducto y de cada estación hay jornadas de trabajo, experiencia técnica y cientos de personas construyendo una infraestructura que, una vez en operación, formará parte de los desplazamientos cotidianos de miles de nuevoleoneses.

La interconexión en la estación Y Griega se eleva a 24 metros de altura para cruzar la infraestructura de la Línea 1. ı Foto: Gobierno Nuevo León

Más conexiones para una metrópoli en crecimiento

Las Líneas 4 y 6 incorporarán sistemas de alimentación eléctrica, riel de contacto, cambiavías, equipamiento de estaciones y patios, así como la tecnología necesaria para la operación del monorriel.

Las estaciones contemplan sistemas de acceso mediante tarjeta o código QR y fueron diseñadas considerando no solo la demanda actual, sino también el crecimiento proyectado para los próximos 50 años.

La ampliación del transporte masivo forma parte de los resultados presentados por Samuel García en su 5.º Informe de Gobierno. ı Foto: Gobierno Nuevo León

Una vez en operación, las nuevas líneas se integrarán a una red de movilidad que incluye Metro, Transmetro, nuevos camiones, rutas reorganizadas y sistemas de pago electrónico, ampliando las alternativas de traslado y conexión dentro de la zona metropolitana.

El Metro también recupera espacio público

La ampliación del Metro se acompaña de parques lineales y corredores peatonales que aprovechan los espacios asociados a la infraestructura. El Parque Lineal Constitución, con 6 kilómetros bajo la Línea 4, crea un corredor que fortalece la movilidad peatonal y beneficia diariamente a más de 10 mil personas.

El proyecto contempla el montaje de más de 2 mil trabes de 75 toneladas y 28 metros de longitud cada una ı Foto: Gobierno Nuevo León

Entre las etapas ya entregadas está la primera fase del Parque Lineal bajo el Viaducto Miguel de la Madrid, donde se recuperó un kilómetro con pista de tartán, juegos infantiles, ejercitadores, iluminación, áreas de descanso, arborización y un puente peatonal. A esta red se suma el Parque Lineal Palacio Federal, de 1.65 kilómetros, que enlaza la Línea 1 con el acceso 6 de Parque Fundidora.

La recuperación urbana también incorporó el arte. Antes del Mundial, el programa Trazos Mundialistas intervino en columnas del Metro, en puentes y en otros puntos de la ciudad para mejorar la imagen urbana. En la Línea 4, el mural “El partido de cada día”, del artista nuevoleonés Dazer Ramírez, fue pintado en las columnas ubicadas a la altura de la Plaza de las Naciones, sobre la avenida Constitución.

Trabajos de instalación y equipamiento registran un 80 por ciento de avance general en tramos estratégicos. ı Foto: Gobierno Nuevo León

A cinco años de gobierno, las Líneas 4 y 6 representan uno de los proyectos de infraestructura más relevantes impulsados por la Administración de Samuel García. Su resultado será una red de Metro más extensa, nuevas conexiones y una mayor capacidad de transporte masivo para acompañar el crecimiento de Nuevo León durante las próximas décadas.

Es una obra que hoy construyen cientos de personas y que, una vez concluida, estará al servicio de miles de nuevoleoneses todos los días.

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