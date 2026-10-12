Marcha por el agua deriva en violencia; Jalisco acusa grupo de choque de 400

Miles de personas se congregaron ayer en Guadalajara, en una manifestación para protestar por el agua contaminada que se distribuye en las viviendas de la Zona Metropolitana de la capital de Jalisco desde principios de febrero pasado, la cual derivó en actos de violencia.

La protesta comenzó al filo de las 11:00 horas y partió de la Glorieta de La Minerva con dirección a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador.

El choque, ayer, con agua, piedras y gases entre la policía y un grupo de personas en Guadalajara, en la protesta por el vital líquido contaminado. ı Foto: Cuartoscuro

Durante el trayecto, los manifestantes gritaron algunas consignas como: “¡El agua es un derecho, no un privilegio!”, “¡queremos agua, no represión!” y “¡no es desfile, es protesta!”.

Al llegar a las inmediaciones de Casa Jalisco, un grupo de inconformes derribó la primera valla que rodeaba a la residencia oficial, por lo que de inmediato los policías formaron un muro humano para tratar de proteger el recinto.

El Dato: Lemus atribuyó la contaminación al deterioro de la infraestructura hídrica y a descargas irregulares en el canal que alimenta la presa Las Pintas.

Algunos manifestantes agredieron a los policías estatales en las inmediaciones de la Casa Jalisco, quienes respondieron con agua y algún tipo de gas, lo que también afectó a personas que protestaban de manera pacífica.

Los hechos violentos comenzaron a registrarse después de las 13:00 horas frente al personal de la Secretaría de Seguridad del Estado desplegado en el lugar. Entre quienes comenzaron las agresiones estaba el bloque negro.

Los manifestantes intentaron avanzar, por lo que se dieron varias confrontaciones con policías.

Los uniformados utilizaron primero agua para repeler las agresiones con piedras, palos y petardos, posteriormente lanzaron algún tipo de gas y los agresores continuaron los ataques aun después de la respuesta policial.

El gas alcanzó también a manifestantes que no participaban en las agresiones. Entre las personas afectadas había niños y adultos mayores.

El choque, ayer, con agua, piedras y gases entre la policía y un grupo de personas en Guadalajara, en la protesta por el vital líquido contaminado. ı Foto: Cuartoscuro

320 Colonias al menos reciben agua contaminada desde marzo

Ante los hechos, las autoridades solicitaron apoyo y también se desplegaron elementos de la Policía de Guadalajara.

En un balance oficial tras el episodio, las autoridades mencionaron que 39 personas fueron detenidas y 31 civiles resultaron lesionados.

El coordinador general de Seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón, indicó que alrededor de 10 mil personas participaron en la protesta y todo transcurrió en forma pacífica hasta que un grupo de 400 personas, muchas encapuchadas, que llevaban palos, “incitaron a la violencia”.

Se informó que, luego de ocurridos los enfrentamientos, 28 policías resultaron heridos, de los cuales dos se encuentran graves, pues uno de ellos resultó con fractura de cráneo y el otro, con un desprendimiento de dedo.

Vecinos y colectivos pidieron a las autoridades intervenir ante los reportes de líquido con olores desagradables, tonalidades extrañas y residuos en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Los inconformes reclamaron una solución al problema y denunciaron que la compra de garrafones se ha convertido en un gasto adicional para las familias que buscan garantizar agua para beber y cocinar.

Uno de los principales reclamos se centró en los posibles daños a la salud pues, de acuerdo con los ciudadanos afectados, se han reportado diarreas, problemas gastrointestinales, ronchas e infecciones en los ojos, además de otras afecciones que atribuyen al contacto con el agua.

De igual forma, señalaron daño en la economía, ya que destinan parte de sus recursos a la compra de agua embotellada, mientras persiste la incertidumbre sobre las condiciones del suministro que reciben en sus viviendas.

Un día antes de la marcha, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, había señalado que giró instrucciones para garantizar que la protesta transcurriera de manera ordenada y segura.

“Entiendo su molestia, escucho su exigencia y con justa razón tienen todo el derecho de expresarse. Reconozco que es un reclamo social que estamos obligados a atender”, dijo.

Como solución del problema, mencionó que se ha comenzado a notar una mejor calidad de agua en muchas colonias, tal como se había prometido.

“Esto nos indica que las decisiones que tomamos, entre ellas el haber cerrado el flujo de la presa de Las Pintas el miércoles pasado, han sido las correctas.

“No vamos a bajar la guardia; estamos concentrados y trabajando para solucionar el problema de la calidad del agua y que la ciudadanía ha enfrentado durante los últimos tiempos”, subrayó.

Balance oficial

10 mil manifestantes

400 de un grupo de choque desataron la violencia y agredieron a policías

28 policías heridos, dos de gravedad

31 civiles requirieron atención médica

39 detenidos

Las medidas

El Gobierno anunció acciones para atajar la crisis por el agua con metales pesados y heces fecales:

Presenta una iniciativa para la Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación del Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara para el Abastecimiento de Agua Potable.

Suspensión durante 6 meses el suministro proveniente de la presa Las Pintas contaminada.

Racionamientos semanales que dejarán sin agua a viviendas hasta 2 días por la reducción de hasta 30 por ciento del suministro.