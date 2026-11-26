La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con presidentes de las cámaras empresariales, con quienes intercambió puntos de vista sobre temas de interés para el desarrollo económico del estado.

Durante el encuentro, Tere Jiménez reiteró la disposición de su administración para mantener una comunicación abierta y permanente con el sector empresarial, escuchar sus propuestas y continuar sumando esfuerzos para fortalecer el crecimiento económico y la competitividad de Aguascalientes.

Por su parte, las y los representantes del sector productivo compartieron sus opiniones e inquietudes en un espacio de diálogo que permitió conocer sus planteamientos y mantener abiertos los canales de comunicación.

En la reunión que se realizó en Casa de Gobierno estuvieron presentes Alfredo Cervantes, secretario de Finanzas del Gobierno del Estado; Edgar Salinas Juárez, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado; Nora Eva Cardona Ruiz, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA); Juan Carlos Soledad Pérez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Aguascalientes; Maricela de los Dolores Acosta Herrera, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Aguascalientes; y César Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

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FGR