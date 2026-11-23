Las autoridades de Aguascalientes acordaron estrechar la vigilancia y el trabajo táctico en los once municipios de la entidad para garantizar la tranquilidad y frenar delitos de alto impacto.

Para garantizar la tranquilidad de la población y frenar los delitos de alto impacto, las autoridades de Aguascalientes acordaron estrechar la vigilancia y el trabajo táctico en los once municipios de la entidad.

La estrategia se afianzó durante una jornada de trabajo efectuada en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), donde se revisaron los indicadores recientes de combate a la delincuencia.

La reunión estuvo encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, quien convocó a los mandos clave de los tres niveles de gobierno para evaluar los esquemas de patrullaje y respuesta rápida ante emergencias.

En la mesa de análisis participaron el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; el senador de la República, Juan Antonio Martín del Campo; y el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo.

Asimismo, acudieron el fiscal general del estado, Manuel Alonso García, y la directora general del C5i, Michelle Olmos Álvarez, quienes presentaron los avances tecnológicos aplicados a la investigación delictiva en la entidad.

La reunión en el C5i estuvo encabezada por la gobernadora Tere Jiménez, quien convocó a mandos de los tres niveles de gobierno para evaluar los esquemas de patrullaje y respuesta rápida. ı Foto: Especial.

Durante el encuentro, los funcionarios coincidieron en la urgencia de mantener una comunicación constante entre corporaciones para atender de inmediato los reportes de la ciudadanía y blindar los accesos al territorio estatal.

“La seguridad de las familias es la máxima prioridad de esta administración. Continuaremos impulsando estrategias coordinadas para que Aguascalientes se mantenga entre las entidades más seguras del país”, afirmó la titular del Ejecutivo estatal.

El plan operativo contempla reforzar los esquemas de inteligencia en la zona metropolitana y las comunidades rurales, así como optimizar el uso del sistema de videovigilancia conectado directamente al C5i.

Unifican operación entre Policía Estatal, municipios y Fiscalía

Las instituciones presentes respaldaron el compromiso de unificar criterios operativos entre la Policía Estatal, las corporaciones municipales y la Fiscalía General para agilizar la prevención del delito y la judicialización de los casos.

Aguascalientes se ha posicionado en los primeros lugares nacionales en materia de percepción de seguridad y desarrollo social, de acuerdo con los indicadores periódicos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con estas medidas de coordinación interinstitucional, el gobierno del estado busca mantener la tranquilidad social, proteger el patrimonio de la ciudadanía y garantizar la estabilidad económica en la región central del país.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR