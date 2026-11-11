Tere Jiménez suma esfuerzos con el Gobierno federal para entregar vivienda en Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó que el estado ha alcanzado el 87 por ciento de la meta sexenal de 24 mil 300 viviendas sociales para la gente, y destacó la colaboración con el Gobierno federal para este propósito.

En enlace al inicio de la Conferencia del Pueblo, Jiménez Esquivel encabezó la presentación de Miércoles de Vivienda del Gobierno federal, desde donde destacó que se ha avanzado en la construcción de hogares dignos para las y los hidrocálidos.

“Muy contentos porque te queremos decir que Aguascalientes va a cumplir la meta de más de 20 mil viviendas sociales, viviendas bonitas, viviendas dignas, que estamos ya al 87 por ciento de la meta”, expresó la gobernadora durante en el enlace.

Presentó uno de los hogares que fue entregado a una familia encabezada por una beneficiaria de nombre Olga, y aseguró que, además de esta vivienda, se cuenta con noventa y dos predios más para donarlos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Tere Jiménez destacó que las viviendas que se han entregado con colaboración federal son “viviendas bonitas, dignas” y son, en últimas cuentas, “viviendas sociales”.

Hemos colocado más de 50 mil viviendas: Infonavit

Por otro lado, durante su intervención, el director del Infonavit, Octavio Romero, destacó que, al corte de hoy, su institución ha entregado más de 50 mil viviendas en Aguascalientes, y que prevé que en los próximos meses se contraten 17 mil más para, efectivamente, alcanzar el 86 por ciento de la meta sexenal.

Destacó que, de los 143 conjuntos habitacionales en los que se ha entregado vivienda, 57 ya están a su capacidad máxima. Agregó que se prevé abrir nueve conjuntos habitacionales más este mes.

En tanto, en el conjunto habitacional donde entregó el hogar a la familia de Olga, se prevé la entrega de otras 72 viviendas.

“Pasamos de 6 mil viviendas originalmente a 20 mil y ya tenemos contratadas más de 8 mil. En estas próximas semanas, antes de que cierre el año, queremos contratar 9 mil más para llegar a 17 mil y con esto estaremos alcanzando el 86 por ciento de la meta en el estado”, explicó Romero Oropeza.

“La meta en Aguascalientes va muy bien, presidenta”, concluyó el funcionario.

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