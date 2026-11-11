Quintana Roo registra el mayor avance del país en seguridad para las empresas

Mara Lezama encabeza la coordinación interinstitucional para reforzar la seguridad de los establecimientos en Quintana Roo.

Quintana Roo registró la mayor reducción porcentual del país en la tasa de empresas víctimas de delitos, con una disminución de 32.9% entre 2023 y 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El reporte reveló que la entidad pasó de 3 mil 330 establecimientos víctimas de al menos un delito por cada 10 mil unidades económicas en 2023, a 2 mil 233 durante 2025, una diferencia de mil 97 establecimientos por cada 10 mil.

Quintana Roo registra la mayor reducción del país en la tasa de victimización empresarial



La tasa bajó 32.9%, de acuerdo con el INEGI. En la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad damos seguimiento a las acciones que realizamos con las fuerzas… pic.twitter.com/ctvgCSkgJX — Mara Lezama (@MaraLezama) November 11, 2026

El gobierno de Mara Lezama puso en marcha distintas estrategias en coordinación con el Grupo Interinstitucional con la SEDENA, SEMAR, GN, CNI, FGR, FGE, SSC y el INM, policías municipales, entre otras instancias para prevenir y combatir la delincuencia, entre ellas la creación del Grupo Centurión, especializado en atender casos de extorsión, y el Grupo Orión, enfocado en delitos patrimoniales, como los robos que afectan a comercios y establecimiento.

Todo ello, en estrecha coordinación con la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

#QuintanaRoo registra el mayor avance del país en seguridad para las empresas



Disminuimos en 32.9% la tasa de establecimientos que fueron víctimas de algún delito entre 2023 y 2025, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026… pic.twitter.com/sD8IikJmGk — Mara Lezama (@MaraLezama) November 11, 2026

Los resultados del ENVE 2026 corresponden a delitos ocurridos entre enero y diciembre de 2025. El estudio incluye establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como delitos relacionados con extorsión, robos, fraude, corrupción y otras conductas que afectan las actividades económicas.

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