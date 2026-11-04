Mara Lezama impulsa inversión y seguridad turística en Quintana Roo.

El estado de Quintana Roo fortalece sus obras públicas, esquemas de seguridad e infraestructura vial con el objetivo de optimizar la atención a millones de turistas y mejorar las condiciones de trabajo de la mano de obra hotelera en los principales destinos del Caribe Mexicano.

En el marco de un encuentro especializado en mercadotecnia y ventas realizado en Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa celebró los 40 años de trayectoria de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo (ACLUVAQ), modelo de hospedaje que representa más de tres cuartas partes de la historia turística del estado.

Durante su intervención, la mandataria estatal resaltó la ejecución de proyectos de infraestructura de alto impacto, como la edificación del puente Vehicular Nichupté, la rehabilitación integral del bulevar Luis Donaldo Colosio y la remodelación del distribuidor vial que conecta con el aeropuerto cancunense.

A estas obras viales se suma la edificación de cinco nuevos hospitales públicos destinados a la atención de la población local, además del combate a la corrupción y el despliegue del sistema MOBI, plataforma diseñada exclusivamente para brindar facilidades de movilidad al personal operativo de la industria turística.

En materia de protección ciudadana y prevención, la titular del Ejecutivo destacó la creación del primer diplomado enfocado en la formación de la policía turística, así como la implementación de protocolos de ciberseguridad para blindar los trámites y la estancia de los visitantes en la entidad.

“Seguiremos trabajando todos los días para generar más inversión, mayor conectividad aérea, un incremento en las rutas de vuelo y presupuesto destinado a la promoción del estado”, afirmó Lezama Espinosa al ratificar su compromiso de colaboración con el sector empresarial.

El anuncio sobre proyectos prioritarios de conectividad y promoción turística fue realizado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa. ı Foto: Especial.

A su vez, la presidenta de la ACLUVAQ, Miriam Cortés, subrayó que la asociación destaca por ser pionera en la certificación legal de desarrollos turísticos, en la capacitación sobre tiempos compartidos y en la vinculación directa de egresados de universidades mexicanas con el sector profesional.

Al acto asistieron la alcaldesa de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu, así como directivos de empresas turísticas locales y autoridades del ramo, quienes reconocieron la aportación del sector en la proyección internacional de la región.

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JVR