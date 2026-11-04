Entregan en Ecatepec primeras certificaciones en autismo de México

Ecatepec entregó las primeras 25 certificaciones del país del estándar EC1791 del Conocer para el cuidado de niños con condición de autismo.

El municipio de Ecatepec es sede de un avance histórico en materia de inclusión e igualdad social al entregar las primeras 25 certificaciones laborales del país dedicadas de manera específica a la atención de niñas y niños con condición del espectro autista.

Las acreditaciones, correspondientes al estándar EC1791 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), avalan la labor de quienes cuidan a infantes de entre tres y 10 años de edad, etapa en la que se requieren mayores apoyos en el desarrollo.

Durante el acto protocolario en el Centro de Autismo Teletón, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, afirmó que esta estrategia busca romper estigmas e inercias en la función pública. Asimismo, la alcaldesa enfatizó la coordinación con el gobierno federal para fortalecer los centros de atención a las adolescencias e infancias en el Estado de México.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sostuvo que el reconocimiento formal de saberes prácticos forma parte de una política de bienestar orientada a democratizar la enseñanza. Delgado explicó que este esquema elimina prejuicios que confundían la experiencia con la escolaridad, dignificando el trabajo de cuidados comunitarios.

En Ecatepec participamos, junto con el secretario de Educación Pública, @mario_delgado, en la entrega de los primeros certificados de competencia laboral en autismo del país.



25 cuidadoras y cuidadores recibieron su certificación bajo el estándar EC1791, el primero en México… pic.twitter.com/j5B5WU9sdR — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) November 4, 2026

Al respecto, Guillermina Alvarado Moreno, directora general de Conocer, remarcó que validar institucionalmente las habilidades del personal capacitado otorga herramientas para el desarrollo humano y certeza profesional a quienes sostienen día a día el bienestar de las familias.

El estándar EC1791 evalúa competencias para brindar cuidados básicos adaptados a necesidades sensoriales y de comunicación distintas. El objetivo central consiste en estructurar un acompañamiento profesional caracterizado por la empatía, el respeto a la neurodiversidad y la flexibilidad operativa.

Este esfuerzo conjunto entre dependencias gubernamentales y organizaciones civiles sienta un precedente en la profesionalización de la asistencia social en el Estado de México y todo el territorio nacional.

Como antecedente de la necesidad de este estándar, Fundación Teletón México detalló que en instalaciones de entidades como Colima, Baja California Sur y Sinaloa, las niñas y niños dentro del espectro autista ya representan el 50 por ciento de los usuarios atendidos.

En Ecatepec participamos, junto con el secretario de Educación Pública, @mario_delgado, en la entrega de los primeros certificados de competencia laboral en autismo del país.



25 cuidadoras y cuidadores recibieron su certificación bajo el estándar EC1791, el primero en México… pic.twitter.com/ddMpqw3gGV — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) November 4, 2026

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JVR