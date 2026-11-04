Asesinan a Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca; Fiscalía ‘agotará todas las líneas de investigación’

El regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, fue asesinado en un ataque armado registrado este miércoles en calles de la capital del estado de Morelos.

El homicidio ocurrió cuando el funcionario municipal circulaba en su vehículo sobre la calle Del Ejido, en las inmediaciones del establecimiento Miche-Luk’s, ubicado en los límites de Cuernavaca y Jiutepec.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos informó que el perímetro en Ejidos de Acapantzingo se mantiene bajo resguardo “mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido”.

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Al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado de Morelos aseguró que “agotará todas las líneas de investigación” para esclarecer el homicidio y deslindar responsabilidades.

“La Fiscalía de Morelos reitera su compromiso de agotar todas las líneas de investigación para dar con los responsables en estos hechos delictivos”, reiteró.

Comunicado de la Fiscalía de Morelos sobre el asesinato de Gabriel Rivas Ríos. ı Foto: fiscaliamorelos.gob.mx

‘En Morelos no hay cabida para la impunidad’, advierte gobernadora

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó el “fallecimiento” de Gabriel Rivas Ríos, a quien recordó como un “amigo y compañero de movimiento” en Morena, así como un “luchador social incansable”.

González Saravia informó que ordenó a las corporaciones que integran la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad a mantener “una estrecha coordinación” para esclarecer el crimen.

“En Morelos no hay cabida para la impunidad, actuaremos para que se haga justicia”, advirtió en sus redes sociales.

El regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, Gabriel Rivas Ríos. ı Foto: cuernavaca.gob.mx

Por separado, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos condenó el “artero asesinato” de Gabriel Rivas Ríos y destacó su activismo social como fundador y dirigente de la Asociación Cívica Morelense Gustavo Salgado Delgado.

“Nada podrá regresar la vida de uno de los luchadores sociales durante décadas en Morelos”, expresó la organización, que exigió a las autoridades “justicia y verdad” para que el homicidio no quede impune.

“Basta de muerte impune en Morelos. Por este crimen terrible de nuestro camarada Gabriel Rivas Ríos, no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha”, sentenció.

Rivas Ríos era uno de los principales opositores a la construcción del proyecto inmobiliario Altoverde en el predio conocido como La Cazahuatera, considerado “uno de los últimos pulmones verdes” de Cuernavaca.

Precisamente, el pasado 30 de octubre, el regidor encabezó una protesta en contra la edificación de 6 torres residenciales desarrolladas por la empresa Portenta.

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cehr