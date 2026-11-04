Claudia Arlett Espino renuncia a la Dirección Jurídica de la SSP en Chihuahua tras polémica en INE.

Claudia Arlett Espino, exsecretaria ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) y considerada la segunda al mando durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, presentó su renuncia al cargo de directora General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua desde el pasado lunes 2 de noviembre.

Lo anterior, luego de la difusión de un video en el que Arlett Espino aparecía con José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado como uno de los principales beneficiados de una red de contratos millonarios otorgados a proveedores del INE durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

Mediante un escrito dirigido a las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública de Chihuahua, Arlett Espino comunicó su decisión de separarse de manera irrevocable.

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En imagen de archivo, Claudia Arlett Espino. ı Foto: INE.

La exfuncionaria fue exhibida en grabaciones difundidas el 31 de octubre, en las que aparece conversando con Hernández Casillas. En uno de los fragmentos, Arlett Espino habla sobre el enojo de Guadalupe Taddei por las publicaciones periodísticas relacionadas con una camioneta BMW blindada en la que viajaba la exconsejera presidenta del INE, cuyo uso y propiedad generaron cuestionamientos sobre la entonces presidenta del INE.

Hernández Casillas ha sido señalado por su relación con empresas que obtuvieron contratos millonarios de organismos electorales. Entre ellas se encuentran Cajas Graf y Corporativo Zeg, compañías vinculadas con integrantes de su familia que acumularon contratos por cientos de millones de pesos en distintas entidades.

Las revelaciones sobre esta red de proveedores se suman a las investigaciones anunciadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera, así como a las revisiones del Órgano Interno de Control del INE por posibles irregularidades en las contrataciones.

Guadalupe Taddei aparece en el video hablando con un hombre. ı Foto: Captura de video (CORTESÍA Latinus)

Claudia Arlett Espino renunció al INE en septiembre

Claudia Arlett Espino dejó la Secretaría Ejecutiva del INE el pasado 9 de septiembre, horas antes del inicio formal del proceso electoral 2026-2027, argumentando motivos de salud y personales. Semanas después, se incorporó al gobierno de Chihuahua, encabezado por María Eugenia Campos Galván.

Su renuncia ocurre después de que el pasado 25 de octubre Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE, en medio de los cuestionamientos sobre su gestión y los señalamientos relacionados con proveedores del instituto.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó que próximamente dará a conocer el nombre de la persona que ocupará la titularidad de la Dirección General Jurídica. La institución remarcó que mantendrá el compromiso institucional con los principios de legalidad y transparencia.

En días pasados, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, se comunicó con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para pedirle que se revise la contratación de la exsecretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, una de las más cercanas a Guadalupe Taddei y quien sostenía reuniones y negociaciones con proveedores señalados.

“También nosotros vamos a tener comunicación con la gobernadora para hablar de este tema, pero estoy seguro que ella tiene la capacidad de escuchar cuál es la postura del PAN y si fuera de cualquier otro partido diríamos lo mismo”, dijo.

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JVR / cehr