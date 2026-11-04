Economía de Yucatán crece 4.3% y supera promedio de Estados Unidos

La economía de Yucatán registró un crecimiento anual del 4.3 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, consolidándose como un motor industrial en el país.

La economía de Yucatán registró un crecimiento anual del 4.3 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, una cifra que posiciona a la entidad como uno de los motores con mayor avance industrial y comercial en el país.

El secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard Casaubón, respaldó los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y señaló que este ritmo duplica la expansión registrada por Estados Unidos y triplica la de la Unión Europea.

Este dinamismo económico se refleja directamente en el bolsillo de las familias yucatecas, con un incremento del 14.8 por ciento en el salario diario promedio durante los últimos dos años. Asimismo, la entidad captó más de 5,200 millones de pesos (260 millones de dólares) en inversión extranjera directa en el primer semestre.

Durante la conferencia de prensa matutina del gobernador Joaquín Díaz Mena en Mérida, se detalló además que las exportaciones locales crecieron un 17.7 por ciento anual, impulsadas por la apertura de nuevos mercados para la manufactura y la agroindustria.

Para sostener esta tendencia en la entidad, el gobierno estatal y la administración federal ejecutan proyectos de infraestructura pública estratégica. Entre las obras destacan la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, con un presupuesto de 12 mil 225 millones de pesos, y la infraestructura de carga del Tren Maya, que suma 25 mil millones de pesos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el ritmo de expansión yucateco duplica el crecimiento de Estados Unidos y triplica el de la Unión Europea. ı Foto: Especial.

A estas obras se suman el ducto de gas natural y la edificación de plantas generadoras que duplicarán la capacidad eléctrica instalada en el estado. El objetivo de esta infraestructura básica es consolidar la llegada de nuevos proyectos industriales y comerciales a la región.

El mandatario estatal confirmó que Yucatán cuenta con una cartera firme de 88 proyectos de inversión privada que superan los 151 mil millones de pesos. Esta bolsa de capital proyecta la creación de aproximadamente 79 mil empleos directos e indirectos en ramas tecnológicas, logísticas y turísticas.

Con estas acciones se busca descentralizar el avance productivo para que los beneficios laborales impacten a los diversos municipios del estado y no únicamente a la zona metropolitana de Mérida, fortaleciendo el desarrollo del sureste mexicano.

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JVR