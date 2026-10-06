Joaquín Díaz Mena impulsa medicina oncológica de precisión con primer ciclotrón del sureste

Los pacientes con padecimientos oncológicos, neurológicos y cardiológicos en el sureste de México tendrán acceso a diagnósticos y tratamientos más oportunos tras la puesta en marcha del primer ciclotrón de la región, ubicado en la comisaría de Dzununcán, en el municipio de Mérida.

Esta nueva infraestructura científica permitirá producir radiofármacos directamente en Yucatán. Con este avance, la entidad dejará de depender del envío externo de insumos médicos clave, agilizando los estudios especializados para la detección temprana de tumores, metástasis y patologías del corazón y del cerebro.

El proyecto médico contempla una inversión privada estimada en 900 millones de pesos durante el periodo 2026-2030. La operación del centro generará 100 fuentes de trabajo, compuestas por 30 empleos directos y 70 indirectos vinculados a especialidades como la física médica, la radioquímica y la medicina nuclear.

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Durante el acto de presentación, el gobernador Joaquín Díaz Mena afirmó que el estado avanza de ser un consumidor de tecnología médica a un centro capaz de fabricar sus propios insumos. El mandatario reiteró la disposición de su administración para trabajar con el sector privado y consolidar a Yucatán como un polo de salud de alta especialidad.

El complejo de alta tecnología cuenta con un ciclotrón IBA Cyclone KIUBE de 18 megaelectronvoltios, una radiofarmacia especializada, módulos de síntesis y un laboratorio de control de calidad. De igual forma, la plataforma incluirá un acelerador lineal de última generación para reforzar la atención en oncología.

El secretario de Salud estatal, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, explicó que los radiofármacos permiten observar el funcionamiento interno de órganos y tejidos. Estos materiales ayudan a los médicos a determinar la extensión exacta del cáncer y a evaluar la efectividad de las terapias aplicadas en cada paciente.

Por su parte, el secretario de Economía y Trabajo, Jorge Ermilo Barrera Novelo, señaló que este tipo de proyectos demuestra el potencial del estado para competir en industrias de alto valor agregado como la farmacéutica, lo cual favorece la creación de puestos de trabajo con mejores salarios para la población.

Joaquín Díaz Mena inauguró el primer ciclotrón del sureste en Dzununcán, Mérida, con una inversión de 900 mdp para producir radiofármacos. ı Foto: Especial.

En el evento participaron representantes de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, integrantes de organismos empresariales y directivos del Centro Oncológico Privado, reafirmando el compromiso institucional con la innovación médica en el sureste mexicano.

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JVR