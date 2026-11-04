SIAPA ajusta calendario de rotación de agua en Guadalajara; así queda

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado recalibró el esquema de rotación del suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) recalibra las fechas del esquema de rotación del suministro en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Esta medida responde a las evaluaciones operativas realizadas tras las primeras semanas de aplicación del programa en la entidad.

El ajuste busca dar mayor certidumbre a los ciudadanos sobre los días y horas exactas en que contarán con el recurso en sus hogares, reduciendo las fallas en colonias donde el agua no llegaba a tiempo debido a la falta de presión en la red.

La infraestructura hidráulica requiere lapsos prolongados para llenar tuberías y estabilizar la presión en las zonas altas. Por ello, el restablecimiento del servicio no ocurre inmediatamente al abrir las válvulas tras un periodo de corte.

Ismael Jáuregui Castañeda, director general del SIAPA, explicó que el agua necesita tiempo para recorrer las tuberías, llenar la red y alcanzar la fuerza necesaria para llegar a cisternas y tinacos, según la topografía de cada colonia.

El funcionario señaló que la prioridad del organismo es avanzar hacia un servicio de mejor calidad, con una distribución ordenada que disminuya las molestias cotidianas de las familias tapatías.

Por su parte, Luis Barboza Niño, director de la Comisión Estatal del Agua (CEA), destacó que existe un seguimiento permanente sobre el abastecimiento en los municipios para ajustar la programación de manera continua.

Barboza puntualizó que las autoridades mantienen la coordinación con los ayuntamientos para brindar apoyo a las zonas vulnerables mientras avanzan las soluciones de infraestructura de mediano y largo plazo para Jalisco.

La medida busca brindar mayor certeza a las familias sobre los horarios de abasto y reducir las fallas por falta de presión en la red hídrica. ı Foto: Especial.

Como parte del plan de atención, el SIAPA publicará los avisos de suspensión en sus canales oficiales con 72 horas de anticipación. Esto permitirá a la población organizar sus actividades diarias de manera oportuna.

Asimismo, las autoridades mantendrán el operativo de apoyo gratuito mediante pipas. Los usuarios pueden solicitar el abastecimiento alterno a través de la línea telefónica SIAPATEL al 073 o por el servicio de WhatsApp en el número 3351-64-4440.

La población afectada puede consultar el detalle de los calendarios actualizados por colonia en el sitio web oficial rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx para prever sus consumos durante esta contingencia operativa.

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JVR