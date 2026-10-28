Gobierno de Sheinbaum y de Jalisco invertirán 25 mmdp en obras de agua para Guadalajara

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el de Jalisco realizarán una inversión conjunta de casi 25 mil millones de pesos para echar a andar las obras que mejoren el abasto y la calidad de agua que recibe la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Claudia Sheinbaum Pardo anunció durante su conferencia de prensa que la Federación aportará 14 mil 500 millones, que junto a los 10 mil 200 que pondrá el gobierno de Pablo Lemus, evitará un endeudamiento para la entidad.

“El gobernador había planteado dado que no había los suficientes recursos en Jalisco para hacer toda la obra- un esquema para financiar una parte de la obra. Tomamos la decisión en el trabajo conjunto de que el Gobierno Federal ponga cerca de 14,500 millones de pesos para poder garantizar que se lleve a cabo esta obra. Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado de Jalisco también va a poner una parte de la obra. La buena noticia es que la inversión conjunta va a evitar endeudamiento y va a permitir que se lleve a cabo esta obra tan importante para la segunda zona metropolitana más poblada del país”, destacó Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en Palacio Nacional.

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Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que el financiamiento no vendrá especificado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2027, por lo que se pedirá a la Cámara de Diputados especificar en un texto que la Conagua destinará recursos para este proyecto.

Dicho presupuesto emanará de ahorros que se harán a otros planes hídricos en otras entidades federativas, pero que igual buscarán dar solución a los problemas que enfrentan.

Por parte de la Federación, con obras a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se realizarán dos acueductos: Chapala-Guadalajara, con una inversión de nueve mil 300 mdp, y el de Calderón-San Gaspar, a la que se destinarán cinco mil 200 mdp. Ambos iniciarán su construcción en 2027 y terminarán en 2028.

El Gobierno estatal se encargará de realizar las conexiones y también una red de colectores para evitar que llegue más contaminación al canal de Las Pintas, que es una vía de más de 70 años por la que se mueve el agua que llega a la zona metropolitana y que, al estar abierto se prestó a descargas contaminantes.

El gobernador Pablo Lemus afirmó que las obras que realizará su administración se cuidará el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presa de El Zapotillo que dejó hecha.

“En distintas reuniones que tuvimos, usted me decía: ‘Yo quiero que el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador con la obra del Zapotillo quede trabajando al 100 por ciento’. Y la obra, presidenta, del acueducto Calderón-San Gaspar y las obras complementarias que hará el gobierno del estado de Jalisco, lo que hará precisamente es aprovechar al 100 por ciento la capacidad del Zapotillo y con eso rendir un legado a la obra del presidente López Obrador”, dijo.

El director de Conagua, Efraín Morales, destacó que con esta obra se incrementará el suministro en mil 200 litros por segundo a la población de Guadalajara; se evitará la contratación de una deuda de 56 mil mdp y se garantiza que tanto la operación como mantenimiento quedará a cargo del organismo operador público, el SIAPA.

Por otro lado, también se inauguró el puente Amado Nervo para conectar localidades de los estados de Jalisco y Nayarit. Para esto se realizó una inversión de 963 millones de pesos.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que este puente tiene una longitud de 2 kilómetros; tres carriles por ambos sentidos, una ciclovía, con el que se reducirán los tiempos de traslado alrededor de 40 minutos.

Además destacó que su diseño permitirá resistir de mejor manera los sismos y también para resistir la lluvia más copiosa que se llegue a registrar en mil años.

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