México espera alcanzar acuerdo comercial con EU antes del 3 de noviembre

México buscará que el acuerdo comercial con Estados Unidos se concrete antes del 3 de noviembre, es decir, de las elecciones intermedias que atravesará la Unión Americana.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que con independencia de los resultados que se obtengan en dichos comicios, la relación bilateral continuará.

“El secretario de Economía, viendo a ver si es factible llegar a un acuerdo antes de las elecciones de Estados Unidos, que son el 3 de noviembre. De todas maneras, va a haber elecciones. Independientemente del resultado, pues seguimos trabajando con Estados Unidos. El trabajo no se interrumpe”, dijo en su conferencia matutina

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Aunque en ocasiones anteriores destacó que ha habido avances importantes, la Presidenta subrayó que hay puntos importantes en los que ambos países mantienen desacuerdos.

“Y hay muchos avances, pero todavía hay temas en donde no pues todavía no lleguemos a algún acuerdo”, comentó.

A pesar de estas trabas, remarcó que las pláticas han sido buenas y se debe mantener la actitud serena y la paciencia.

“Todavía no llegamos a lo que nosotros consideramos importante para México, pero hay muy buenas pláticas, muy buenos avances, muy buen ambiente en la comunicación. Presidente Trump ha dicho que ya estamos a punto y después dice que no, pero también él está en campaña. Eh en todavía en esta semana. Entonces, eh vamos a esperar. Hay que como siempre tener mucha paciencia y serenidad en esto”, dijo.

Uno de los puntos de mayor relevancia para México, reafirmó, es sobre los aranceles que Estados Unidos impuso a la industria del acero, aluminio y automotriz.

Destacó que las negociaciones sostenidas hasta ahora consiguieron resolver las barreras arancelarias que acusó el gobierno de Donald Trump, y sin que esto representara una vulneración a la soberanía.

“Además pues se han resuelto muchos temas que estaban de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que generaban barreras no arancelarias, le llamaban ellos, en la relación comercial. Y prácticamente todo se ha resuelto. De cómo lo hemos hecho sin ceder soberanía, sino aquellos donde nos podemos poner de acuerdo y fortalece a ambos países, pues vamos avanzando”, declaró.

Por otro lado, la mandataria comentó que aún no define si asistirá o no a la Cumbre Iberoamericana ni tampoco la agenda que mantendrá en su viaje a China para la APEC.

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LMCT