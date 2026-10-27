Claudia Sheinbaum pide que también se audite periodo de Lorenzo Córdova en INE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no sólo revise exhaustivamente la gestión de Guadalupe Taddei, sino también practique a periodos previos, es decir el de Lorenzo Córdova Vianello al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) para que “nada quede fuera de la transparencia”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instó al órgano auditor que se transparente toda la información relativa a las contrataciones realizadas por el INE y que habían sido congeladas desde el sexenio pasado, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pero un amparo les permitió recuperar su operación.

“La solicitud de la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo. Tiene que auditarse y tiene que transparentarse todos esos contratos. Como bien dices, tanto en el periodo de Guadalupe Tadei como previamente. Y tiene que informarse desde cuándo hay estos contratos con estos contratistas. Recuerden que la UIF en el periodo del presidente López Obrador con Pablo Gómez al frente hizo que congeló cuentas de estas empresas y fue un amparo quien le retiró este congelamiento y pudieron seguir operando, pero vale la pena pues hacer una revisión de todo y que actúe quien deba de actuar, la propia auditoría superior y que salga la luz todo, que haya transparencia de entonces, del último periodo… Por eso el llamado a la auditoría a que se haga una auditoría profunda”, dijo Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó que este órgano no ha sido transparente ahora ni en tiempos anteriores.

“El INE era muy caro para el país. Pero eso no quiere decir que no debe haber transparencia. Es una transparencia proactiva. Si hacemos todo transparente y el INE debería como institución pública del Estado mexicano transparentar absolutamente todo, que ni ahora ni en el pasado fue transparente”, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que alrededor del 90 por ciento del personal que se mantiene en el Instituto ingresó incluso desde que aún era IFE y la gran mayoría tiene Servicio Profesional de Carrera.

Consultada respecto a la operación del Órgano Interno de Control del INE y supuestos expedientes no concluidos que ya advertían anomalías de la administración de Córdova, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la Cámara de Diputados es la que tiene las facultades para remover o mantener al titular de dicha instancia.

“Depende de la Cámara de Diputados, si se queda, se cambia. Lo importante desde mi punto de vista es que se haga una auditoría muy amplia por parte de la auditoría superior de la Federación. No solo del último año, sino de todos los señalamientos que ha habido. Porque tiene que abrirse, tiene que ser transparente”, insistió.

Además, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que toda información con la que el OIC cuente le sea entregada a la ASF.

De ésta última, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el auditor Aureliano Hernández Palacios fue nombrado bajo consenso de todas las bancadas en la Cámara de Diputados, por lo que opinó que tiene legitimidad para realizar una revisión a todos los contratos, salarios y recursos ejercidos por el INE.

Por otro lado, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó la cantidad de recursos que se le asisgnan al Instituto anualmente, al superar lo que se invierte para la construcción de hospitales del IMSS, el ISSSTE o que representa alrededor de la mitad del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Consideró que la polémica que hoy atraviesa el INE es la oportunidad para “reflexionar” si este órgano necesita una asignación presupuestal como la que hasta ahora se le ha concedido, recordando que ella envió una reforma para reducir los recursos que se le otorgan anualmente, pero la propuesta fue rechazada por los partidos que tampoco quisieron que se rebajara su asignación.

“No pasó porque hubo partidos políticos que dijeron, “No queremos que nos reduzcan el monto.” De lo que recibimos y el INE tampoco. Entonces, es un momento para reflexionar si realmente se requieren tantos recursos”, declaró.

Ahora que se elegirá a una nueva persona para presidir el Consejo General, pidió que cuando asuma el cargo se asegure la transparencia y honestida, así como que haya garantías de que ningún área del órgano esté a favor o en contra de nadie y que se cumplan estrictamente las tareas.

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FGR