Bloqueos carreteros HOY 27 de octubre: ¿Dónde continúa el paro de transportistas?

Desde las primeras horas del lunes 26 de octubre los integrantes de diversas organizaciones de transportistas realizaron bloqueos en las vialidades principales de varias entidades del país.

Pese a que durante el transcurso del lunes algunos manifestantes se retiraron de las carreteras y autopistas en las que se encontraban, para este martes 27 de octubre algunas vialidades continúan bloqueadas.

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que la carretera federal 45 León – Silao presenta un bloqueo parcial a la altura del Aeropuerto Internacional del Bajío, pues el carril central y derecho de ambas direcciones está cerrado.

#AlertaVial 🚧 ACTUALIZACIÓN.



27 de octubre

Corte a las 10:15 am.



🟠 BLOQUEO PARCIAL



📍 Silao: carretera federal 45 León–Silao, a la altura del Aeropuerto Internacional del Bajío. Cierre de los carriles central y derecho en ambas direcciones.



🟢 PRESENCIA SIN BLOQUEO



📍… pic.twitter.com/VYF8XvmTnQ — Secretaría de Seguridad y Paz (@pazgobgente) October 27, 2026

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que en el kilómetro 4 de la autopista Chamapa – Lechería con dirección a Lechería presenta circulación con reducción de carriles.

El centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Estado de México informó que la autopista México - Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma con dirección a la CDMX se encuentra cerrada.

El Centro SICT Estado de México informa el estatus de la red carretera federal (Corte: 08:51 hrs):



🔴 TRAMOS CON CIERRE:



• México-Toluca: Altura Plazas Outlet Lerma (dir. CDMX) y caseta a La Marquesa. Alternativa: Acceso a autopista por La Marquesa, hay un paso de 10 min cada… pic.twitter.com/Av2KEdgZP7 — Centro SICT Estado de México (@SICTEdoMex) October 27, 2026

La Guardia Nacional Carreteras informó que en Veracruz, en el kilómetro 11+400 de la autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, con dirección en ambos sentidos se registra un cierre parcial de circulación.

En Chiapas, se registra el cierre parcial de circulación en el kilómetro 001+300 de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas a la altura de la caseta de cobro Chiapa de Corzo.

En Jalisco se mantiene activo el cierre intermitente de circulación en el kilómetro 025+000 en la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, y en Aguascalientes se registra en el kilómetro 106+300 de la autopista Leon-Aguascalientes, a la altura del Puesto de Seguridad Peñuelas.

En Zacatecas se registra la presencia de manifestantes con vehículos sobre el acotamiento cerca del kilómetro 026+850 de la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de la Plaza de cobro “La Calera”.

#Tomeprecauciones en #Zacatecas continua presencia de personas en vehículos sobre el acotamiento cerca del Km 026+850 en la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de la Plaza de cobro "La Calera". Atienda indicación vial. pic.twitter.com/b1Dlv5ujTl — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 27, 2026

¿Por qué los transportistas hicieron paro nacional?

La Secretaría de Gobernación informó que lograron acordar mesas de diálogo con diversas organizaciones de transportistas, mientras que otras optaron por continuar con los bloqueos viales que se programaron para el 26 de octubre.

Esto debido a que los transportistas señalaron que en ocasiones anteriores no se han implementado las medidas o acuerdos a los que se llegaron durante los diálogos que mantuvieron con diversos niveles de Gobierno, por lo que persistieron en su decisión de manifestarse.

Los transportistas exigen que sus demandas sean atendidas, y entre estas principalmente se encuentran una mejor condición en la infraestructura de autopistas y carreteras, y mayor seguridad para los conductores, quienes se han enfrentado a diversas situaciones como el robo y la extorsión.

Comunicado paro transportistas 26 de octubre ı Foto: Redes Sociales

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