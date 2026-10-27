Claudia Sheinbaum y Lula da Silva planificarán visitas en México y Brasil

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el recién reelecto presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acordaron alistar sus visitas a ambos países.

Este fue uno de los planes conversados durante la llamada telefónica que ambos sostuvieron y en la que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó una felicitación al brasileño por haber triunfado en la segunda vuelta electoral.

Describió la charla como emotiva, en donde Lula da Silva mostró su emoción y en la que ambos se externaron invitaciones para visitar sus respectivos países, para lo cual se pondrán de acuerdo más adelante.

“Sí, fue una conversación muy emotiva. Como se podrán imaginar, está muy contento y muy emocionado por la respuesta del pueblo de Brasil. Fue una llamada breve y lo invité a que viniera a México, me invitó a que fuera a Brasil. Entonces, quedamos de hablarnos en otro momento ya para confirmar y ponerle fecha y agenda a estas visitas”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes em Palacio Nacional.

Te puede interesar:

- Empujan limpia en INE de proveedores y nombramientos tras caída de Taddei

- Destaca Gobierno apoyos fiscales a transportistas que bloquean en 38 puntos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR