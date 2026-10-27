Gobierno de Claudia Sheinbaum lanza plan integral de 120 días para atender necesidades en IMSS

El director del IMSS en la conferencia de Claudia Sheinbaum esta mañana.

El Gobierno Federal invertirá más de 11 mil millones de pesos para un plan integral con el que atenderá las necesidades que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un plazo de 120 días, dentro del que se contemplan mejoras laborales al personal, adquisiciones de equipo e insumos, así como una estrategia para abatir el rezago quirúrgico.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que este plan consta de 12 puntos que habrán de concretarse en un plazo de tres meses y destacó que su elaboración partió de un análisis exhaustivo realizado junto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Estas 12 acciones que ha venido trabajando es un grupo de trabajo que se hizo al interior, bueno, apoyando al Instituto Mexicano del Seguro Social con Secretaría de Hacienda y otro equipo para ahorrar en ciertas áreas y dedicar esos recursos completos al aumento salarial, las contrataciones y compra de equipo y otros temas”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes en conferencia de prensa.

El primero de estos ejes es el incremento salarial del 8 por ciento para el personal de salud, que se acordó en diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Adicionalmente se basificará a 10 mil 939 trabajadores entre octubre y noviembre de este año y se contratará a dos mil 500 médicos especialistas

Para las adquisiciones se contemplan cien equipos médicos de alta tecnología; dos mil 917 equipos médicos para servicio; 18 mil 16 camillas y camas nuevas, así como servicios para instalaciones y mantenimiento permanente.

Se tiene planeado traer una “diferencia gigantesca” con el plan de modernización para tener un registro en tiempo real de los insumos que se utilizan y que hacen falta, lo que además permitirá que las enfermeras dejen de invertir tiempo en llenado de registros manuales y así ganen tiempo para atender a los pacientes.

Asimismo, se buscará garantizar el surtimiento completo de medicamentos en farmacia, con la modernización en almacenes.

En cuanto al rezago quirúrgico, el plan es realizar 31 mil 700 cirugías en jornadas y fin de semana, para lo cual se invertirán 870.9 millones de pesos y se comenzarán a realizar llamadas a los pacientes para que acudan a su procedimiento médico.

Entre las intervenciones se planean 11 mil 305 de catarata; siete mil 44 de vesícula; cinco mil 893 de prótesis de rodilla; tres mil 744 de hernia; mil 481 de retiro de matriz y mil 311 de prótesis de cadera.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, destacó que otro punto es que no habrá cierre de agenda de consultas de especialidad por fin de año, como venía ocurriendo anteriormente.

El último punto, y el más importante destacó, es el fortalecimiento de las unidades de urgencias, en donde destacó la habilitación de un apartado dentro de la aplicación digital del IMSS para que las familias puedan estar enteradas de su paciente en tiempo real. Además, se acondicionarán las salas de espera para garantizar la conectividad de las familias que allí esperan a su ser querido.}

Para todo esto, la inversión estimada es de 11 mil 745 millones de pesos, que se permitirán con los nuevos esquemas de contratación previstos en la Ley de Adquisiciones para hacer las compras de manera fragmentada o parcial, explicó el director.

“La optimización de estos espacios, la contratación de este personal evitará lo que puede ocurrir en una delegación de tener que plantear la subrogación de servicios. La subrogación con públicos, pero también con privados. Eso se acaba con esta optimización directamente con la prestación directa por parte eh del IMSS. Además de muchos de los servicios de digitalización que van a permitir recortar tiempos, las ventanillas que se están haciendo en otros trámites y servicios”, dijo.

La mandataria federal aclaró que estos cambios se verán concretados en los próximos cuatro meses debido al tiempo que tomará la llegada de los equipos.

Te puede interesar:

- Empujan limpia en INE de proveedores y nombramientos tras caída de Taddei

- Destaca Gobierno apoyos fiscales a transportistas que bloquean en 38 puntos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR